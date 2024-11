artefact erhält den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025

Die artefact gGmbH aus Glücksburg ist eine Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildungsstätte in Norddeutschland. Durch ein großes Spektrum an Bildungsmöglichkeiten, unter anderem für globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung ermöglicht artefact das Erleben der Energiewende in seinem eigenen Klimapark und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit.Seit 30 Jahren zeigt das Zentrum für nachhaltige Entwicklung, wie ein Betrieb mit regionalen Baustoffen errichtet werden und alle Gästezimmer und Tagungsräume mit ausschließlich erneuerbaren Energien versorgen kannn. Mit guter Bahn- und Busanbindung, elektrischen Leihfahrzeugen und Anreizen für ÖPNV-Anreise wird den Gästen eine umweltfreundliche Anreise leicht gemacht.Bekannte Persönlichkeiten und Fachjournalisten präsentieren die Sieger in hundert Kategorien im Rahmen eines zweitägigen Fachkongresses und einer Galaveranstaltung im Düsseldorfer Maritim-Hotel. Alle Sieger und das Kongressprogramm: https://www.nachhaltigkeitspreis.de/ "Wir freuen uns natürlich sehr über diese Auszeichnung." kommentiert Geschäftsführer Werner Kiwitt. "Sie motiviert uns zusätzlich, weiterhin Pionierarbeit zu leisten und Anderen aufzuzeigen, wie Nachhaltigkeit in den Betrieb integriert werden kann. Dazu bieten wir seit Kurzem in unserem ausgezeichneten Gebäude mit Energieerlebnispark Nachhaltigkeitstage für Unternehmen und ihren Belegschaften an." Mehr unter www.artefact.de