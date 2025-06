Auf die Plätze! Fertig??

Zwischen Schenefeld und Niebüll, Pinneberg und Flensburg wird wieder in schulischen Werkräumen und elterlichen Bastelkellern gefeilt und geschraubt: das jährliche Solar-Fieber ist wieder ausgebrochen – „und diesmal ist es richtig ansteckend!“ freut sich Werner Kiwitt vom artefact-Team in Glücksburg: „ Nach den Corona-Jahren ist das mal eine tolle Epidemie!“ Aus allen Ecken Schleswig-Holsteins haben sich Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 25 Jahren zu dem Team-Wettbewerb angemeldet, der schon zum 17.mal vom Zentrum für nachhaltige Entwicklung durchgeführt wird. Mit kleinen Solarzellen und Motoren, kreativen Ideen und Forschergeist bauen bereits Dutzende Teams an Solarbooten und Ultraleichtflitzern am 20 Juli in Glücksburg beim Rennen des Jahres mitzumischen. Die Pokalsieger des letzten Jahres treten wieder an, werden aber von vielen neuen Teams herausgefordert. Erstmals wollen auch Teilnehmer aus Hamburg mitmischen und sich vielleicht sogar für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren. Doch dafür müssen zunächst Materialien organisiert, Fahrzeuge gebaut und Poster gestaltet werden. Bis Ende Juni können sich noch Teams in verschiedenen Start- und Altersklassen anmelden. Alle Infos zu Reglement und Bausatz gibt es unter www.artefact.de/Solarcup , bei mehreren Wochenendveranstaltungen und im Klimapark Glücksburg. „Wir haben bereits weitere Bausätze nachbestellt.“ Jenny Richter vom Solarcup-Team hofft auf einen neuen Teilnehmerrekord, wenn es am 20.Juli auf der 10 Meter-Solar-Rennbahn wieder heißt:Schleswig-Holsteins Nachwuchstüftler können wieder loslegen: Solar-Bausätze aus kleinen Photovoltaikzellen, Motoren und anderen Komponenten sind versandfertig in Glücksburg. Dem Organisationsteam von artefact gelang es erneut, einen großen Kreis von Unterstützern für den Wettbewerb zu gewinnen. Hauptsponsoren sind der Verein zur Förderung der Energiewende in Schleswig-Holstein und die Stadtwerke Flensburg. Weitere Unterstützer sind Firmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien wie S.A.T., Solar Energie Andresen und Wattmanufaktur, dazu die Nospa, die IG Metall, die Autoschmiede Ringsberg und die Stadtwerke SH. Alle Sponsoren eint der Wunsch, mit dem Solarcup Lust zu machen auf die vielfältigen Chancen und Berufe, die mit der Energiewende verbunden sind. In der neuen „Azubi-Klasse“ sind nun auch max. 25jährige zugelassen, während in den Startklassen ab 10 und 14 Jahren auch Jüngere mit ihren selbstgebauten Solarbooten und Ultraleicht-Fahrzeugen Pokalsieger werden können, wenn sie am 20.Juli beim Landesfinale in Glücksburg die flottesten Flitzer in´s Rennen schicken.. Bildungsministerin Karin Prien hat erneut die Schirmherrschaft übernommen und freut sich, dass mit dem Wettbewerb wieder Hunderte Kinder und Jugendliche die Gelegenheit erhalten, über ihre Teilnahme Praxis und Spaß mit Naturwissenschaften zu verbinden.Drei Mädchen und zwei Jungs konnten im Vorjahr sogar bei den Deutschen Meisterschaften starten und hoffen, sich im Juli erneut für das Finale in Dortmund zu qualifizieren. Doch ebenso wie alle Erststarter müssen auch sie für den diesjährigen Solarcup neue Lichtflitzer bauen, da diesmal andere Bausätze und Materialien vorgegeben sind. Das Motto 2025 in der Kreativklasse lautet „Solare mobile Traumboote“, in der Solar E-Klasse „Bionik meets solar“. Auf die Ultraleicht-Modelle wartet nicht nur eine geradlinige10- Meter-Bahn, sondern auch ein Rund-Parcours. Alle Infos zu Reglement und Teilnahme sind zu finden unter www.artefact.de/Solarcup und bei mehreren Frühjahrs-Veranstaltungen wie dem Gottorfer Zukunftsmarkt. Die Anmeldung von Teams aus zwei bis vier möglichst Gleichaltrigen ist ab sofort möglich und bietet in diesem Jahr besonders viel Zeit zum Bauen und Testen, da durch die späten Sommerferien das Landesfinale diesmal erst am 20.Juli in Glücksburg stattfindet. Bis dahin haben die Schüler-Teams noch Zeit, besonders aerodynamische Karosserien zu bauen und zu testen, denn dann steigen die Rennen des Jahres im Zentrum für nachhaltige Entwicklung in Glücksburg. In den Rennpausen können der artefact Klimapark und die Sattelschweine im Naturerlebnisraum besucht werden. Weitere Infos zu Wettbewerb und Teilnahme finden sich unter www.artefact.de