30 Jahre enkeltaugliche Bildungsarbeit

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gab es für das Team des Glücksburger Zentrums für nachhaltige Entwicklung Ende November im Düsseldorfer Maritim-Hotel: in hundert Kategorien von Landwirtschaft bis Schwerindustrie wurden Deutschlands Vorreiter für die Transformation zu einer ökonomisch, sozial und ökologisch verträglichen Zukunft ausgewählt. Zwei Vertreter aus Schleswig-Holstein schafften es auf das Siegertreppchen.„Die Freude über die tolle Auszeichnung ist groß, doch leider nicht ganz ungetrübt.“ kommentiert Kiwitt die Anerkennung für dreißigjährige Pionierarbeit. „Denn wir zeigen nicht nur im Gästehausbetrieb, sondern auch in der Umstellung auf erneuerbare Energien, in der außerschulischen und beruflichen Bildung, dass die Weiterentwicklung zukunftsweisender Lebens- und Produktionsweisen von uns selber gestaltet werden kann. Wenn anderswo in der Welt trotz Erderhitzung und brennender Vorstädte mit „drill, baby drill“ Sprüchen stattdessen noch Öl in´s Feuer geschüttet wird, erfüllt auch uns das mit großer Sorge.“Die gemeinnützige GmbH, die zehn feste Mitarbeiter und etwa vierzig Langzeitfreiwillige über FÖJ, weltwärts u.a. in Deutschland, Rumänien und Ostafrika beschäftigt, hat wegen einer anhängigen Klage von Nachbarn gegen die Stadt Glücksburg derzeit jedoch nicht die Möglichkeit, im preisgekrönten Gästehaus „einfache“ Radwanderer und Touristen zu beherbergen und wirbt umso mehr um Seminargruppen für Bildungsaufenthalte und um Unternehmen, die bei einem Nachhaltigkeitstag neue Ideen und Lust auf Zukunft entwickeln wollen.Weitere Infos unter artefact.de und www.schleswig-holstein.de/bnur Werner KiwittSeit 30 Jahren zeigt das Zentrum für nachhaltige Entwicklung, wie ein Betrieb mit regionalen Baustoffen errichtet werden und alle Gästezimmer und Tagungsräume mit ausschließlich erneuerbaren Energien versorgen kann. Mit guter Bahn- und Busanbindung, elektrischen Leihfahrzeugen und Anreizen für ÖPNV-Anreise wird den Gästen eine umweltfreundliche Anreise leicht gemacht.Bekannte Persönlichkeiten und Fachjournalisten präsentierten die Sieger in hundert Kategorien im Rahmen eines zweitägigen Fachkongresses und einer Galaveranstaltung im Düsseldorfer Maritim-Hotel. Alle Sieger und das Kongressprogramm: