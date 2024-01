Wenn die Katze nachts erschrickt

Der sogenannte Stellreflex sorgt bei Katzen dafür, dass sie fast immer sicher auf ihren Pfoten landen. Aber eben nur fast. Die ARAG Experten wissen von einem Fall, in dem dieser Reflex versagte, eine schlummernde Katze vom Kratzbaum fiel und sich dabei verletzte. Dieses seltene Missgeschick begann mit einem nächtlichen Werbefax. Durch das Klingeln aus dem Tiefschlaf gerissen, stürmte der Halter der Katze zum Faxgerät, im festen Glauben, es sei sein Telefon. Dem nächtlichen Anrufer wollte er seine Meinung sagen! Als er dabei am Kratzbaum vorbeipreschte, erschrak sein tief schlafender Stubentiger derart, dass er vor Schreck von seinem hohen Schlafplatz fiel. Die Tierarztkosten von knapp 750 Mark wollte der Katzenfreund vom Absender des Faxes als Schadensersatz wiederhaben. Doch vor Gericht zog er den Kürzeren. Zum einen, weil die Katze nicht direkt durch das Faxgerät verletzt wurde und zum anderen, weil er selbst schuld war, dass Fax und Telefon sich eine Leitung teilten und dadurch das Faxgerät bei jedem Empfang wie ein Telefon läutete (Amtsgericht Regensburg, Az. 4 C 4376/98).Weitere interessante Informationen unter: