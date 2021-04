Wenn das Leben Kopfstand macht

Spätestens mit der Einführung der Kurzarbeitsregelungen oder dem Umzug ins Home-Office hat sich das Arbeitsleben von Millionen Angestellten in Deutschland schlagartig verändert. Was muss man jetzt zum Arbeitsrecht wissen? Dürfen Betriebe aufgrund von Auftragsmangel Kündigungen aussprechen? Welche Rechte hat man in Kurzarbeit oder im Home-Office? Welche Sonderregelungen gibt es bei einer Krankmeldung in Corona-Zeiten? Ändert sich durch Covid-19 etwas am Urlaubsanspruch? Und wie sind Angestellte bei einer Ansteckung mit COVID-19 geschützt? Welche Auswirkungen hat Corona für Arbeitnehmer auf Rente und Steuern? Was gilt für Minijobber?Das Wichtigste zum Arbeitsrecht auf einen Blick Mit der Pandemie kam es für viele Firmen und Freiberufler zu wirtschaftlichen Einbußen und akuten finanziellen Engpässen. Was können sie jetzt tun, um sich bestmöglich abzusichern? Welche staatliche Unterstützungsmaßnahmen gibt es? Was gibt es bei einer Insolvenz zu beachten? Welche Auswirkungen hat Corona auf Insolvenzanträge? Welche Schon- und Antragsfristen müssen beachtet werden? Wie gelingt der Neustart?Das Wichtigste für Firmen und Freiberufler auf einen Blick Corona greift in alle privaten Lebensbereiche ein und stellt uns vor enorme Herausforderungen. Fast täglich gibt es Situationen, in denen man regelrecht ratlos ist: Wovon soll ich die Miete zahlen? Was machen Immobilienbesitzer, die mit genau diesen Mieteinnahmen den Kredit für die Immobilie bedienen? Und welche Fristen gelten für ausgesetzte Mieten? Auf welche Unterstützung können Eltern während der Corona-Pandemie setzen? Was muss bei der Reiseplanung bedacht werden? Welche Quarantäne-Vorschriften gibt es? Welche Regeln gelten für Schule und Kita?Die ARAG Experten geben Antworten zu Regeln und Neuerungen im privaten Bereich