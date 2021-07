Enkeltrick 2.0 per WhatsApp

Die Polizei warnt vor einem neuen Enkeltrick. Und der kommt per WhatsApp. Dabei informiert der vermeintliche Enkel seine ahnungslosen Großeltern oder andere Familienmitglieder per Messenger-Nachricht, dass er eine neue Handynummer habe. Und schwupps – ist die fremde Nummer im Handy gespeichert. Im nächsten Schritt geht es direkt um das liebe Geld. In einer der folgenden Nachrichten informiert der falsche Enkel, dass mit dem neuen Handy (noch) kein Online-Banking möglich sei, er aber dringend Geld benötige. Klar, kein Problem für Oma und Opa, schnell ist das Geld an die gewhatsappte Kontonummer überwiesen. Die ARAG Experten raten Betroffenen, bei WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Nummern sehr wachsam und misstrauisch zu sein. Ein Anruf beim echten Enkel kann schon die nötige Klärung bringen. Auf jeden Fall sollte man die Polizei über den Betrugsversuch informieren und die Tat anzeigen.

