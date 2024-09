Digital fit – auch im Alter

Mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) gibt Deutschland auch den Älteren eine Stimme und unterstützt die Vertretung ihrer Interessen. Es geht um ihre Teilnahme am Leben und an der Gesellschaft und um die Möglichkeit, aktiv und selbstbestimmt zu bleiben. Dass seit Jahren das Internet Teil dieses Lebens ist, steht außer Frage und so ist der DigitalPakt Alter mit seinen Veranstaltungen und seinem Förderprogramm eine wichtige Initiative für Senioren. Sein Ziel: Digitale Kompetenzen der Älteren weiter auszubauen, in diesem Bereich zu unterstützen, Lernangebote aber auch Netzwerke zu schaffen. Dazu gibt es laut ARAG Experten regelmäßige Aktionen, die vor allem auch weitere Partner anwerben und motivieren wollen. So wurden zum Beispiel mit dem Unternehmenswettbewerb ‚Seniorenfreundlich.Digital.Erfolgreich‘ bereits digitale Innovationen für ältere Menschen ausgezeichnet.Die aktuelle Ausschreibung wendet sich, wie der Name ‚Kommunal.Digital.Genial‘ schon sagt, an die Kommunen. Bewerben können sich alle kreisfreien Städte sowie kreisangehörige Gemeinden und Landkreise. Noch bis zum 31. Oktober hoffen die Organisatoren auf zahlreiche und wegweisende Einreichungen in drei Kategorien: Konzepte und Strategien, Beispiele gelebter Praxis sowie Vernetzungsprojekte. Laut ARAG Experten erhalten die ersten zehn Gewinner nicht nur ein Preisgeld von je fünftausend Euro, sondern zudem ein Siegel, das sie für einen besonderen Einsatz zu Gunsten der älteren Generation auszeichnet.Die Bereiche, in denen Senioren Unterstützung bei der digitalen Teilhabe in Anspruch nehmen können, sind vielfältig. So wurden im letzten Jahr sowohl Unternehmen ausgezeichnet, die leicht bedienbare Endgeräte herstellen, wie auch App-Entwickler, die mit interaktiven Features die Integration und Vernetzung fördern, oder Plattformen, die z. B. Beratung und Unterstützung im Bereich Wohnen bieten. Wo genau es Unterstützung in Form von über 600 Kursen oder Sprechstunden gibt, hat die Initiative DigitalPakt Alter auf einer Landkarte online zusammengefasst. Mit Eingabe der Postleitzahl können interessierte Senioren Angebote in ihrer Nähe finden. Von der PC- und Handysprechstunde über die Förderung der digitalen Teilhabe bis hin zur Hilfestellung im Umgang mit digitalen Medien ist laut ARAG Experten alles dabei.Weitere interessante Informationen unter:Sie wollen mehr von den ARAG Experten lesen oder hören? Schauen Sie hier: