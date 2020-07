Corona-Warn-App für die gesamte EU

Die Corona-Warn-App wurde seit ihrer Freigabe schon mehr als 15 Millionen Mal heruntergeladen. Das sind gute Nachrichten, denn sie ist ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die Pandemie. Sie hilft, Infektionen schnell zu identifizieren und Infektionsketten zu durchbrechen. Deshalb ist es auch mehr als eine Randnotiz, dass die Corona-Warn-App nun in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten verfügbar ist. Die Bundesregierung ließ hierzu verlauten, dass es das Ziel sei, dass auch Anwender aus dem Ausland teilnehmen können, wenn sie in Deutschland leben, arbeiten, Urlaub machen oder das Land regelmäßig oder für einen längeren Zeitraum besuchen. ARAG Experten ergänzen, dass die App auch in der Schweiz, in Norwegen und in Großbritannien verfügbar ist und in diesen Ländern in den App-Stores und Google-Play-Stores nun zum Download vorliegt.Weitere interessante Informationen unter: