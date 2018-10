Antersdorfer Mühle in Zahlen

11.10.18

Unternehmensstruktur

• Familienunternehmen in fünfter Generation

• Geschäftsführer: Johann Priemeier

• Designierter Nachfolger: Johannes Priemeier



Unternehmensgröße

• 50 Mitarbeiter

• 250 Landwirte bzw. Lieferanten

• Umsatz 2017: 12 Mio. €



Jahreszahlen:

• Gründungsjahr: 1884

• Bio: seit Anfang der 1970er Jahre 100 % Bio



Auszeichnungen/Mitgliedschaften:

• Bio-Siegel

• bio kreis

• Bioland

• Bio Austria

• Bayerisches Biosiegel

• Lacon vegan

• „regional & fair“



Antersdorfer Mühle: Familienunternehmen in fünfter Generation



Der Bio-Pionier Johann Priemeier stellte die 1884 gegründete Antersdorfer Mühle in den 70er Jahren auf 100 Prozent Bio um. Heute, in fünfter Generation und mit Leidenschaft für traditionelles Müllerhandwerk geführt, setzt die Antersdorfer Mühle mit Bauern aus der Region diesen Weg fort und schafft so Zukunft für die Landwirtschaft.

