Antersdorfer Mühle: Familienunternehmen in fünfter Generation

11.10.18

Der Bio-Pionier Johann Priemeier stellte die 1884 gegründete Antersdorfer Mühle in den 70er Jahren auf 100 Prozent Bio um. Heute, in fünfter Generation und mit Leidenschaft für traditionelles Müllerhandwerk geführt, setzt die Antersdorfer Mühle mit Bio-Bauern diesen Weg fort und schafft so Zukunft für die Landwirtschaft. Von der Entwicklung der Produktpalette – ob klassische Mühlenprodukte oder Innovationen im Bereich Eiersatz und Fertiggerichte – bis hin zur Fertigung, technisch moderner Abfüllung und Auslieferung erfolgen alle Schritte in der Region.



Verarbeitet werden hauptsächlich regionale Rohstoffe. Dafür zwingend notwendig ist die enge Zusammenarbeit mit lokalen Landwirten. Eine der Besonderheiten stellt die Verarbeitung aller auf einem Bio-Hof produzierten Getreide, Saaten und Hülsenfrüchte dar. So zählt die Antersdorfer Mühle als verlässlicher Partner für die Bio-Landwirte, die neben den Hauptgetreidesorten alle Produkte der im ökologischen Landbau notwendigen Fruchtfolge abnimmt. Die persönliche Kooperation mit Landwirten wird insbesondere in der neu eingeführten Produktsparte „Ursprungssortiment“ deutlich und optisch mittels neuem Verpackungsdesign auch dem Endkonsumenten ersichtlich.



Johann Priemeier, Geschäftsführer, und dessen Sohn Johannes Priemeier, designierter Nachfolger, stellen neben dem modernen Markenauftritt und dem neu gestalteten Produktsortiment zudem technisch alle Weichen auf Zukunft. Aus der 2016 entstandenen Not, bei der die Original-Mühle durch die Jahrhundertüberschwemmung komplett unter Wasser stand, machten die beiden eine Tugend: Gerade entsteht im benachbarten Erlach – Waltersdorf ein technisch moderner Neubau, der 2019 fertiggestellt wird. Dann wird es auch die Möglichkeit geben, ein glutenfreies Sortiment anzubieten.

