Seenotretter: Die Zeit der Stürme beginnt

20.11.18

Nun beginnt die Zeit der Stürme, die über die Nordsee ziehen. Für die Seenotretter sind es die Monate, in denen sie besonders gefordert sind. Sie fahren raus in den Sturm, wenn alle anderen Schiffe längst im Hafen liegen. Sie riskieren alles, um Menschen in Seenot zu helfen.



Der Schauspieler Till Demtrøder, Ehrenbootschafter der Seenotretter 2018, liest das neue Audiobuch MAYDAY. 13 Retter erzählen darin von ihren dramatischsten Einsätzen. Einer war selbst im Sturm verschollen. Einer verlor seinen Bruder an die Nordsee.



Diese Männer nehmen uns mit an Bord der Seenotrettungskreuzer. Echte Erlebnisse von Helden, die keine Helden sein wollen.



Till Demtrøder, Jahrgang 1967, ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Bekannt wurde er u.a. durch Rollen im „Großstadtrevier“, dem „Landarzt“ oder als Darsteller der Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg. Demtrøder hat drei Töchter und lebt mit seiner Familie bei Hamburg.



MAYDAY steht in der Tradition von Ankerherz-Hörbüchern mit Otto Sander („Orkanfahrt“), Uwe Friedrichsen („Wellenbrecher“), Axel Prahl („Sturmkap“, „Northwestern“) und Henning Baum („Knockout“ u.a.“).



SAMMLEREDITION MIT

FOTOGRAFIEN +

LÄNGE: 159 Minuten +

mit einem eigens

komponierten Song

von Dirk Darmstaedter









