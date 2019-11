Pressemitteilung BoxID: 777163 (Ankerherz Verlag GmbH)

KAPITÄNE!

GLAUBE, LIEBE, HOFFNUNG: Seeleute erzählen ihre besten Geschichten

Unsere Neuerscheinung KAPITÄNE sorgt für Furore im Buchhandel und in den Medien. Zwanzig Seeleute berichten darin von ihren Abenteuern auf See. Monsterwellen. Stürme. Gefährliche Fracht. Einer ist ein Held, der für seine Überzeugung ins Gefängnis ging. Ein anderer ist die erste Frau Deutschlands auf der Brücke eines Kreuzfahrtschiffs.



Sicherlich haben Sie davon in Leitmedien wie SPIEGEL online oder dem Hamburger Abendblatt davon gelesen, einen Beitrag im NDR Fernsehen gesehen oder im NDR Radio gehört.



KAPITÄNE! steht in der Tradition der maritimen Bestseller „Orkanfahrt“, „Wellenbrecher“ und „Sturmwarnung“. Von „Sturmwarnung“ alleine wurden mehr als 100.000 Exemplare verkauft.



STIMMEN ÜBER DIE KAPITÄNE!



»Spannende, teilweise irre Geschichten, erzählt von gestandenen Seebären und einer jungen Kapitänin. Dazu ein schön gestaltetes Buch in klassischer Ankerherz-Manier. Für alle, die das Meer lieben... oder einfach nur gut unterhalten werden möchten!«



Thalia-Buchhändlerin B. Schumacher, Hamburg



»Von Demut vor der Urgewalt der Ozeane und vom knorrigen Ehrenkodex der alten Kapitäne. Keiner erzählt diese Geschichten so wie der Ankerherz Verlag.«



Frank Niggemeier, Hamburger Morgenpost



»Jede der Kapitänsgeschichten ist ein kleiner Abenteuerroman zwischen Alltag und Actionfilm - jede Menge Erfahrung und Lebenslektionen, die auf See und an Land gleichermaßen wertvoll sind.«



büchermenschen Hugendubel



»Packend! Ein zutiefst norddeutsches Buch und derart lebendig, dass das Lesen eine Lust ist.«



Jens Meyer-Odewald, Hamburger Abendblatt



»Die Demut der Kapitäne. Ein beeindruckendes Buch!«



Philipp Jaklin, Weser-Kurier Bremen



»Die Geschichten, die Stefan Kruecken hier zusammengetragen hat, stammen von den Kapitänen selbst und werden daher auch so geradeheraus und bar jeglichen Getues erzählt wie nur möglich, was ihnen zusätzlich ein Höchstmaß an Authentizität verleiht. Es sind Geschichten aus vergangenen Zeiten und auch solche, die aktueller nicht sein könnten, doch alle haben eines gemeinsam: Sie sind unglaublich spannend!«



Axel Vits, Der andere Buchladen, Köln

