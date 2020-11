JOLÌN! Weihnachts-Brennivin ist da!

der Jolìn Weihnachts-Brennivin, den Isländer zum Fest trinken. In Sherryfässern gelagert, limitierte Auflage.

der Geysir, in Rotweinfässern gereift, kommt in einer edlen Geschenkbox. Limitierte Auflage.

der Special Cask, unser Liebling, der leicht nach Bourbon schmeckt. Limitierte Auflage.

der Brennivin Classic.

ist gestern in Bremerhaven angekommen. Rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit ist unser Brennivin auch in besonderen Sorten verfügbar!Individuelle Geschenke für Alle, die Island lieben! Und einfach wunderbar für gemütliche Stunden in der Vorweihnachtszeit. Bestellen Sie jetzt ganz einfach über www.ankerherz.de ist ein klarer Schnaps, gebrannt aus britischem Korn und aus isländischem Vulkanwasser. Unser Wasser sickerte jahrzehntelang durch erkaltetes Lavagestein. Die-Destillerie, in der jede Flasche bis heute per Hand beklebt wird, steht am Rande des Dorfes Borgarnes. Ein Ort der Mythen: Hier siedelte nach einer alten Saga Egill Skalla-Grímsson, einer der ersten Wikingerhäuptlinge auf Island.Am köstlichsten schmeckteiskalt, direkt aus dem Tiefkühlfach.