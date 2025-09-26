Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1037125

Animalium Tierkrematorium GmbH Zur Pannhütt 50 45731 Waltrop, Deutschland https://animalium.nrw/
Ansprechpartner:in Herr Dietmar Bramsel 02309561258
Logo der Firma Animalium Tierkrematorium GmbH

Große Hunde, große Verantwortung

Animalium informiert: Worauf es im Alltag mit großen Hunden wirklich ankommt

(lifePR) (Waltrop, )
Ein großer Hund beeindruckt durch seine Erscheinung, seine Kraft und oft auch durch seine Gelassenheit. Doch die Haltung großer Rassen bringt nicht nur Freude, sondern auch besondere Herausforderungen mit sich. Größe und Gewicht erfordern Rücksicht, Wissen und Verantwortungsbewusstsein.

Das Tierkrematorium Animalium in Waltrop hat in einem aktuellen Blogbeitrag zentrale Aspekte der Haltung großer Hunde zusammengefasst – von Alltag und Erziehung über Gesundheit bis hin zu rechtlichen Fragen.

Platzbedarf und Haltung
Große Hunde brauchen nicht zwingend ein riesiges Haus oder Grundstück. Viel entscheidender sind ausreichend Bewegung, klare Strukturen und ein Umfeld, in dem sie willkommen sind. Enge Wohnungen, fehlende Auslaufmöglichkeiten oder ständige Einschränkungen können jedoch belastend sein. Ein strukturierter Alltag mit regelmäßigem Auslauf ist daher unerlässlich.

Erziehung und Sozialisation
Die Kraft eines großen Hundes macht eine konsequente Erziehung von Beginn an unverzichtbar. Schon ein kleiner Fehler an der Leine kann gefährlich werden.

Wichtige Grundlagen sind:
  • Leinenführigkeit: früh und konsequent trainieren
  • Grundgehorsam: Kommandos wie „Sitz“, „Platz“, „Hier“ und „Aus“ müssen zuverlässig funktionieren
  • Sozialisierung: Begegnungen mit Menschen, Kindern, anderen Hunden und Alltagsreizen von klein auf positiv verknüpfen
  • Ein gut erzogener Hund wird als souverän und angenehm wahrgenommen – ein unkontrollierter hingegen schnell als Bedrohung.
Gesundheit und Ernährung
Große Rassen haben oft besondere gesundheitliche Anforderungen. Gelenkprobleme, Hüft- oder Ellenbogendysplasie sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind häufige Themen. Vorbeugung beginnt schon bei Ernährung und Bewegung:
  • ausgewogene, artgerechte Fütterung mit Blick auf Energiebedarf und Gelenkgesundheit
  • Schonung im Wachstum, um die Gelenke zu schützen
  • regelmäßige tierärztliche Kontrollen
  • Bewegung angepasst an Alter und Konstitution: viel Bewegung ja, Überlastung nein
Rücksicht im Alltag
Ein großer Hund fällt auf – ob im Park, auf der Straße oder im Restaurant. Rücksichtnahme ist daher ein zentrales Element verantwortungsvoller Hundehaltung. Dazu gehören sichere Leinenführung in belebten Bereichen, Verständnis für Menschen mit Hundeängsten und das frühzeitige Training für Transport oder Tierarztbesuche.

Rechtliche Aspekte
In vielen Bundesländern gelten für große Hunde strengere Vorschriften – von Leinenpflicht bis Maulkorbauflage für bestimmte Rassen. Auch Hundesteuern, Versicherungen und Haftungsfragen spielen eine Rolle. Eine solide Haftpflichtversicherung ist Pflicht, da bereits kleine Vorfälle hohe Schäden verursachen können.

Fazit
Ein großer Hund ist ein treuer Begleiter, ein sanfter Riese und ein souveräner Freund. Doch seine Haltung verlangt klare Strukturen, Verantwortungsbewusstsein und Fürsorge in Erziehung, Gesundheit und Rücksichtnahme. Wer diesen Anforderungen gerecht wird, gewinnt einen Partner fürs Leben: stark, zuverlässig und voller Persönlichkeit.

Der vollständige Artikel mit allen Details ist hier zu finden:
Große Hunde, große Verantwortung – Worauf es im Alltag mit einem großen Hund wirklich ankommt

Animalium Tierkrematorium GmbH

Das Animalium Tierkrematorium mit Sitz in Waltrop wurde 2023 gegründet und ist das einzige Pferdekrematorium in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen bietet Einäscherungen für Tiere jeder Größe – vom Kleintier bis zum Pferd – an und unterstützt Tierhalterinnen und Tierhalter mit verschiedenen Abschiedsmöglichkeiten.

Zum Leistungsangebot gehören Einzel- und Gemeinschaftskremierungen, ein Kolumbarium, ein Abschiedsraum sowie eine Streuwiese. Ziel ist es, einen transparenten und verlässlichen Rahmen für eine würdige Form des Abschieds zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.animalium.nrw

Pressekontakt
Animalium Tierkrematorium GmbH
Zur Pannhütt 50
45731 Waltrop
Tel.: 02309 / 7860100
E-Mail: info@animalium.nrw
Web: www.animalium.nrw

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.