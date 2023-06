Bei der Novelle von § 1 TierSchG geht es darum, was unserer Gesellschaft wichtiger ist: Profite der Tierhaltung oder grundlegender Tierschutz.

Der Tierschutzsektor fordert Cem Özdemir auf, für die längst überfällige Konkretisierung von § 1 TierSchG zu kämpfen.

Bundesminister Özdemir bringt eine längst fällige Konkretisierung im Grundsatzparagraphen des Tierschutzgesetzes (TierSchG) ein, die nun überraschend in der Ressortabstimmung der Koalition gekippt wurde. Der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zur Änderung des Tierschutzgesetzes sah vor, dassvon Agrarunternehmen "für eine Beeinträchtigung von Leben und Wohlbefinden eines Tieres darstellen".§ 1 TierSchG formuliert das. Gleichzeitig nennt er aber auch einevon dieser Regel: den. Ohne eine Konkretisierung lässt dieser Gummiparagraph ganz unterschiedliche Interpretationen des “vernünftigen Grundes” zu. Agrarunternehmen plädieren dafür, ihre wirtschaftlichen Interessen an höheren Profiten als “vernünftigen Grund” zu werten.Der Gesetzgeber wies bei Erlass des Gesetzes im Jahr 1972 lediglich darauf hin, dass die Nutzung von Tieren zu Nahrungszwecken einen solch “vernünftigen Grund” darstellen könne. Ob aber die Profitmaximierung eines Unternehmens Tierleid rechtfertigt, wurde im Grundsatz nicht explizit klargestellt. Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs liegt damit bei den Gerichten.Die Gretchenfrage im politischen und rechtlichen Tierschutz lautet seitdem, was wichtiger wiegt, deroder dieMit höchstrichterlicher Rechtsprechung stellteauch daszum systematischen Töten männlicher Küken fest:wirtschaftliche Gründe sind nicht ausreichend, um die Tötung von Tieren oder die Zufügung von Schmerzen oder Leiden zu rechtfertigen.Ende Mai 2023 wurde vom BMEL derveröffentlicht. Er sah in § 1 vor, dass bei der “Abwägung schutzwürdiger menschlicher Interessen mit dem Tierschutz wirtschaftliches Interesse keinen vernünftigen Grund für eine Beeinträchtigung von Leben und Wohlbefinden eines Tieres" darstellen solle. Anfang Juni wurde dieser Passus in der Ressortabstimmung überraschend gekippt. Noch weiß niemand, wer sich aus welchen Gründen für die Streichung des Passus eingesetzt hat. Es wird vermutet, dass sich das von der FDP geführte Justizministerium für eine Streichung stark gemacht hat. Viele, darunter der Deutsche Tierschutzbund und Animal Society e.V.,und fordern Cem Özdemir und sein Ressort auf, sich für eineeinzusetzenWährend sich von den Parteien bislang noch niemand offen dazu bekennt, gegen die Konkretisierung im Grundsatz zu opponieren, steht auf Seiten der Lobbyist*innen ein Hauptkritiker fest: Der Deutsche Bauernverband (DBV), der die Interessen meist konventioneller großer Tierhaltungsbetriebe vertritt, findet die Klarstellung in § 1 “äußerst bedenklich”. Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Bauernverbands, kritisiert, dass die neue Formulierung das Ende der landwirtschaftlichen Tierhaltung bedeuten könne undZum Erhalt der landwirtschaftlichen Tierhaltung in Deutschland müssten wirtschaftliche Interessen von Agrarunternehmen die Zufügung von Tierleid rechtfertigen, so Krüsken weiter. Der DBV schlägt allerdings keine alternative Konkretisierung vor, sondern möchte dendes “vernünftigen Grundes”Wer sich gegen die Konkretisierung eines unbestimmten Rechtsbegriffes ausspricht, und keine Alternative liefert, hat offenbaran einem für die Öffentlichkeit undurchsichtigen rechtlichen Grundsatz.Dazu, wissenschaftlicher Berater bei, Richterin und stellvertretende Vorsitzende derergänzt: “sieht im aktuellen Streit um § 1 die Chance, die zentralen Grundsätze der Tierschutzpolitik an die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten 50 Jahre anzupassen. Dazu gehört ein, mit dem wenigstens menschliche und tierische Mindestansprüche rechtlich miteinander abgewogen werden. Diese Abwägung benötigt weiterhin eine. Heute übernehmendiese Aufgabe weitgehend, sie können sich aber. Auch deshalb ist die geplante Gesetzesnovellierung so wichtig.