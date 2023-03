Trotz Umsetzungsproblemen ein Meilenstein : Durch das Verbot wurde eine öffentliche Debatte angestoßen und die grausamen Praktiken der industriellen Tierhaltung offenbart.

Rund 25% (Tendenz steigend) der männlichen Küken werden nicht mehr ausgebrütet : Ihnen bleibt das Schlüpfen und direkt anschließende schmerzhafte Sterben erspart.

aus Ländern ohne Kükentötenverbot und : Diese Probleme legen viel mehr die Forderung nach einem EU-weiten Verbot nahe, als eine Abwertung des Verbotes in Deutschland. Denn durch den freien Binnenhandel kann dieses Problem umgangen werden. Wenn Küken zur direkten Tötung ins Ausland gebracht wurden, wie Recherchen zumindest in einem Fall vermuten lassen, dann ist dies keine Schwachstelle des Verbotes an sich: Ein Export zur Tötung im Ausland ist von dem Verbot umfasst und damit strafrechtlich relevantes Verhalten. Dies sollte die Forderung nach ausreichender Kontrolle und Vollzug des Tierschutzgesetzes nahelegen.



Die Schlagzeilen häuften sich zumin Deutschland:Einig war man sich in weiten Teilen der Presse, dass das Verbot, männliche Küken direkt nach dem Schlüpfen zu töten,gebracht hat.: Am grundlegenden System der Ausbeutung und am immensen Leid durch Überzüchtung und unnatürlich hoher “Leistung” der Hühnerrassen, vermag ein Verbot des Kükentötens nicht zu rütteln. Forderungen wie diese müssen daher immer mit der Forderung des Abbaus der Tierindustrie insgesamt einhergehen.Hätte es das Verbot allerdings nicht gegeben,in der Erwartung eines Lebens aus ihrer Schale herausbrechen. Mit dem ersten Augenaufschlag würden sie eine karge, sterile Welt erblicken und nur wenige Zeit später durch Gas oder Klingen schmerz- und leidvoll vernichtet werden. Dieser Umstand istund daherZu behaupten, es hätte für den Tierschutz nichts gebracht, ist angesichts dessen nicht die angemessene Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung sollte sein, mehr zu fordern: ein(auch für Entenküken), die Rückzüchtung zu Hühnerrassen, die nicht unter ihren eigenen Körpern leiden, die, einen, den Weg hinaus aus der Tierhaltung - für Tiere, Umwelt und Menschen.