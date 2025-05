Protest für den Erhalt der Bundestierschutzbeauftragten: Tierschutzorganisationen fordern klare politische Entscheidung für den Tierschutz

Sie etablierte einen

Zwei Jahre nach der Ernennung von Dr. Ariane Kari zur ersten Bundestierschutzbeauftragten haben sich heute Tierschutzorganisationen, Bürger*innen und politische Unterstützer*innen vor dem Bundestag versammelt, um ein klares Signal an die Bundesregierung zu senden:Zum Protest versammelten sich die Tierschutz-Organisationen, mit Unterstützung durch die. Mit einer Plakataktion setzten die Teilnehmenden ein visuelles Zeichen für den Fortbestand einer Institution, die für Millionen Tiere in Deutschland eine zentrale Stimme und Hoffnung bedeutet., so Thomas Hecquet, Vorstandsvorsitzender von Animal Society. , sagt Volker Gassner, Mitglied der Geschäftsleitung VIER PFOTEN Deutschland Seit ihrer Amtsübernahme 2023 hat Dr. Ariane Kari wichtige Impulse für den Tierschutz auf Bundesebene gesetzt:, an dem Akteure aus Verwaltung, Politik und Praxis gemeinsam an Lösungen für die prekäre Lage vieler Tierheime arbeiten.Sie initiierte die, die bundesweit Fachleute aus Recht, Verwaltung und Tiermedizin vernetzen und weiterbilden.Sie brachte sich– etwa zur Überarbeitung des Tierschutzgesetzes oder zur EU-TiertransportverordnungSie sensibilisierte mitBürger*innen für strukturelle Tierschutzprobleme in Deutschland.Trotz ihrer Erfolge ist das Amt aktuell nicht gesetzlich verankert. Zudem wurde es weder im Koalitionsvertrag berücksichtigt noch im Organisationserlass des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat festgeschrieben. Es droht eine stille Streichung – und damit ein Rückschritt für den institutionellen Tierschutz auf Bundesebene. Begründet wird dies häufig mit Kostenersparnissen. Doch das Budget der Beauftragten macht mit weniger als 500.000 € lediglichDas breite zivilgesellschaftliche Bündnis fordert von der Bundesregierung:der Bundestierschutzbeauftragten., um die Unabhängigkeit und Planungssicherheit zu garantieren.– notfalls auch im Umwelt- oder Justizministerium, falls das Landwirtschaftsministerium das Amt nicht dauerhaft tragen will.Die Bundestagsabgeordneten Ophelia Nick, Zoe Mayer und Karl Bär (Bündnis 90/ Die Grünen) sowie Ina Latendorf (Die Linke) besuchten den Protest und sprachen deutliche Unterstützung für das Amt der Bundestierschutzbeauftragten aus.Bundestagsabgeordnete, Leiterin der Arbeitsgruppe „Ernährung, Landwirtschaft und Heimat“ bei den Grünen, dazu:Bundestagsabgeordnete, Mitglied für Die Linke im Agrarausschuss:Laut Umfrage erachten Bürger*innen Tierleid als genauso drängend wie den Klimawandel. Bereits 2021 sprachen sich 75 % der Bevölkerung für die Schaffung des Amtes aus – bei SPD-Wähler*innen waren es sogar 81 %, bei CDU/CSU-Wähler*innen 79 %. Das zeigt: Die Bundestierschutzbeauftragte ist ein gesellschaftlicher Konsens.Der heutige Tag macht klar: Hinter dem Amt der Bundestierschutzbeauftragten stehen viele Menschen in Deutschland. Denn der Schutz von Tieren ist keine Randfrage - er ist Verfassungsauftrag.Animal Society hat für den Erhalt des Amtes zusätzlich eine Petition gestartet.