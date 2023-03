Kükentöten: 61 Europa-Abgeordnete stellen mündliche Anfrage zu einem Verbot

Wird die Europäische Kommission ein Verbot des Kükentötens in der Eier-Industrie in ihren Entwurf für eine Überarbeitung der Europäischen Tierschutzgesetzgebung aufnehmen?

in der Eier-Industrie in ihren Entwurf für eine Wenn ja, wird ein solcher Entwurf auch die Tötung von weiblichen Entenküken in der Stopfleber-Industrie umfassen?

Im Nachgang zu einerim Europäischen Parlament im Januar 2023 zu einem möglichen- organisiert durch eine- entschloss sich die, einezu stellen.Mit Unterstützung von(MdEPs)wurde in der mündlichen Anfrage verdeutlicht, dass ein EU-weites Verbot der grausamen Praxis des Kükentötens dringend nötig ist. Explizit erfragten die MdEPs:Schätzungsweiseundwerden EU-weit jedes Jahr in der. Diese Praxis verursacht erhebliches Leid und verstößt gegen Art. 13 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union), welcher Tiere als empfindungsfähige Lebewesen anerkennt.EU-Bürger*innen sorgen sich um Tierschutz.sprechen sich dafür aus, dassDa dasaufgrund neuer Entwicklungen in dermittlerweileist, haben einige Mitgliedsstaaten wie Frankreich und Deutschland die Praxis bereits verboten. Die nationalen Verbote haben allerdings nur limitierte Wirkung und führen darüber hinaus zu Wettbewerbsverzerrungen. Zudem enthalten einige der nationalen Verbote Ausnahmen, die sie letztlich ineffektiv machen.Ein EU-weites Verbot des Kükentötens ist dringend angebracht und findet Unterstützer*innen in breiten Teilen der Bevölkerung, in allen Fraktionen des Parlaments und vielen Mitgliedsstaaten. Bereits im Oktober hatten zahlreiche Delegationen der Mitgliedsstaaten im Rat der Eurpoäischen Union die Europäische Kommission aufgefordert, ein entsprechendes Verbot abzuschätzen und in die Überarbeitung der Tierschutzgesetze aufzunehmen.