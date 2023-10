EU-Bürger*innen fordern mehr Tierschutz: Ursula von der Leyen unter Druck!

Die Enttäuschung ist groß - nachdem die Europäische Kommission versprochen hattedie Entwürfe für eine groß angelegte und allseits sehnlich erwartetezu veröffentlichen, wurde am Mittwoch klar, dass die Kommission denhat.Imtaucht dieFür 2023 ist, statt wie versprochen, einer umfassenden Überarbeitung aller Bereiche jetzt nur noch die Rede von Tiertransporten.Die Zeit wird knapp, denn nächstes Jahr sindund damit wird auch einegewählt. Die angefangene Arbeit zum Tierschutz an die nächste Kommission zu übergeben, heißt, dass Milliarden Tiere noch viele weitere Jahre unter miserablen Zuständen leiden werden oder dass Verbesserungen sogar ganz ausbleiben, denn die neue Kommission kann die angefangenen Gesetzesvorhaben übernehmen, muss dies aber nicht.für den Tierschutz wie ein EU-weites Verbot derdesdereinund vonan Tieren.Tierschutzorganisationen werfen der Europäischen Kommissionvor, denn bereits 2016 befürworteteneine starke EU-Tierschutzgesetzgebung. Die Rekorde brechenden Europäischen Bürgerinitiativen “Ende the Cage Age” und “Fur Free Europe” unterzeichneten. Mit demwird klar, dassder Meinung sind, dass dasNeben verschiedensten Aktivitäten durch NGOs und Bürger*innen, ruft die Kampagne Act for Animals jetzt zum Protest auf. Mit einerund einer, soll der Kommission verdeutlicht werden, wie wichtig das Thema den europäischen Bürger*innen ist.Die Plakat-Aktion richtet sich anund läuft bis zumAnschließend sind Bürger*innen am 25. November aufgerufen, die Plakate herunterzuladen, auszudrucken und überall in Europa zu verteilen.