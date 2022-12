Ein Dossier zur Begründung der Notwendigkeit von institutionellen Reformen. (.pdf und Hörbuch)

Ein Policy Paper zur Erklärung der für die Reformen der Institutionen notwendigen Schritte

(.pdf und Hörbuch)

Nicht nur Akademiker*innen wie Sue Donaldson, Will Kymlicka, Prof. Bernd Ladwig oder Prof. Peter Niesen , sondern immer mehr Akteure der Tierrechts- und Tierschutzbewegung fordern eine institutionelle Wende. Wiees schon verlangen, sollen Tiere auf verschiedenen politischen Ebenen vertreten sein., um die Vertretung aller fühlenden Lebewesen zu berücksichtigen.Heute wird von Animal Society folgendes veröffentlicht:In Deutschland gibt es schon(Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein). Im November 2022 wurden nun diegeschaffen. Zur Ausgestaltung des Amtes organisierte Animal Society im Dezember 2022 eine Diskussions-Veranstaltung im Bundestag . Auchstatt, die darauf abzielen Tierpolitik durch institutionelle Änderungen zu verstärken. Seit 2021 engagieren sich in der EU. Die Kampagne heißt #EUforAnimals und wurde schon von beinahe 190 000 Bürger*innen unterschrieben.soll bald das Amt eines*r Bundesbeauftragten für Tierschutz geschaffen werden.Im Rahmen einer rvon 2021 im Auftrag von Animal Societyist und: “ Tierschutzpolitik im Spiegel der Gesellschaft Während die Tierindustrie durch 13 Milliarden Euro jährlich subventioniert wird und Tierschutz nur ein paar wenige Millionen erhält, ist es an der Zeit die Erwartungen aus der Zivilgesellschaft zu achten und, die jederzeit in Deutschland von politischen Entscheidungen betroffen sind,. Diese Bemühungen zu bündeln gehört zu den Zielen von RepräsenTiere.