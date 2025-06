Animal Society, L214 und Street-Artist Invader vereinen sich für Tiere in Brüssel

Aktion in Brüssel am Montag, den 23. Juni: Animal Society und L214 organisierten gemeinsam mit einem Dutzend europäischer NGOs und dem französischen Street-Artist Invader ein Happening vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. Ein gemeinsam mit dem Künstler gestaltetes Tifo (Banner) wurde auf dem Luxemburger Platz gegen die Massentierhaltung aufgestellt.Nach einer ersten Mobilisierung in Straßburg im vergangenen Februar organisierte Animal Society und L214 eine neue Aktion zum Schutz der Tiere. Gemeinsam mit Invader, einer führenden Persönlichkeit der globalen Street-Art, bündeln die beteiligten Organisationen ihre Kräfte. Die Botschaft dieser Aktion: „Wir brauchen mehr Platz!“, warnt vor der erschreckenden Besatzdichte in Massentierhaltungen: Pro Huhn entspricht dies einem A4-Blatt, und manchmal fehlen sogar die gesetzlichen Mindestangaben, wie beispielsweise bei Kaninchen. Dieser Mangel an physischem Platz für die Milliarden von Tieren in Europa spiegelt den geringen Platz wider, der Tieren in der politischen Debatte eingeräumt wird.Rund fünfzig Freiwillige präsentieren vor dem Europäischen Parlament auf dem Luxemburger Platz ein mit Invader gestaltetes Tifo mit einem Kaninchen im Käfig. Begleitet wird die Veranstaltung von einem Aufruf an die anwesenden Abgeordneten. Sie sind eingeladen, sich für eine ehrgeizige Reform einzusetzen, indem sie eine von NGOs initiierte Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnen. Diese Selbstverpflichtung hat bereits fast 80 Unterzeichnende aus verschiedenen Ländern und Fraktionen.Parallel zu dieser Aktion lädt Animal Society die Bürger*innen dazu ein, sich an der Mobilisierung zu beteiligen, indem die europäischen Abgeordneten über die Website uncagethelaw.eu direkt dazu aufgefordert werden, sich zu engagieren.Auch in Brüssel ist die Mobilisierung sichtbar: Eine gemeinsam mit Invader konzipierte Plakatkampagne trägt die Forderung auf die Straße, in die U-Bahn (vom 24. bis 30. Juni) und zum Flughafen (vom 22. bis 29. Juni).