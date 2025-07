Marke mit Haltung: Angela Thomas spricht über Positionierung auf der Qatar Leadership Summit

Am zweiten Tag der Qatar Leadership Summit zeigte Angela Thomas in ihrem Vortrag, wie entscheidend eine klare und glaubwürdige Positionierung für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens ist. Die deutsche Vertriebs- und Markenstrategin, die in Dubai lebt und international tätig ist, erklärte, dass Marken nur dann wirksam sind, wenn sie sich selbst verstehen – und dieses Verständnis konsequent nach außen tragen.Thomas betonte, dass Positionierung nicht auf kurzfristige Werbemaßnahmen reduziert werden dürfe. Vielmehr gehe es darum, ein stabiles Fundament zu schaffen, auf dem alle Aktivitäten eines Unternehmens aufbauen können – vom Vertrieb über die Kundenansprache bis hin zur Mitarbeitergewinnung. „Positionierung bedeutet nicht nur, sichtbar zu sein“, so Thomas. „Es bedeutet, für etwas zu stehen, das andere als relevant, glaubwürdig und vertrauenswürdig empfinden.“In ihrem Vortrag legte sie dar, wie Unternehmen ihre Markenidentität schärfen, ihr Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten und Vertrauen durch Konsistenz aufbauen. Dabei stellte sie Fragen in den Raum, die viele Teilnehmende zur Reflexion anregten:Ein zentrales Thema war außerdem die Rolle der Authentizität. Laut Thomas erwarten Kunden heute mehr als Produkte – sie suchen nach Marken, mit denen sie sich identifizieren können. Diese Verbindung entstehe jedoch nur, wenn Unternehmen bereit sind, Haltung zu zeigen. Sie sprach sich dafür aus, weniger an Mitbewerbern und mehr an der eigenen Wahrheit orientiert zu arbeiten.Durch viele konkrete Praxisbeispiele, Fallstudien und leicht verständliche Modelle erhielten die Zuhörer direkt umsetzbare Impulse. Besonders Unternehmer, Coaches und Führungskräfte aus kleinen und mittleren Unternehmen zeigten großes Interesse – denn gerade in diesen Bereichen ist eine klare Positionierung oft entscheidend für Wachstum.Angela Thomas knüpfte mit ihrem Vortrag an die Themen des Vortages an, in dem sie bereits gezeigt hatte, wie neurologische Prozesse das Verhalten in der Führung beeinflussen. Auch bei der Positionierung gehe es letztlich um Vertrauen, sagte sie – und das beginne mit Klarheit, Selbstkenntnis und konsequenter Kommunikation.Mit ihrem zweiten Auftritt auf der Qatar Leadership Summit machte Angela Thomas deutlich: Erfolgreiche Markenführung ist keine Frage des Budgets, sondern der inneren Klarheit. Ihr Vortrag bot Inspiration und Handlungsansätze zugleich – und bleibt vielen Besuchern als einer der inhaltlich stärksten Beiträge der Veranstaltung in Erinnerung.Für Interviewanfragen oder individuelle Business-Beratung ist Angela Thomas über ihren aktuellen Kalender erreichbar.