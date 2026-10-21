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ANDERS Hotel Walsrode Gottlieb-Daimler-Straße 11 29664 Walsrode, Deutschland https://www.hotel-walsrode.de
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Mehr als 100 Fachbücher im Tagungsfoyer des ANDERS Hotel Walsrode

Zum Tag der Bibliotheken am 24. Oktober stellt das ANDERS Hotel Walsrode seine GABAL-Bibliothek vor: Mehr als 100 Fachbücher im Tagungsfoyer laden dazu ein, eigene Fragen zu vertiefen, neue Themen zu entdecken und auch nach dem Seminar weiterzulesen.

(lifePR) (Walsrode, )
Manche Fragen passen in kein Seminarprogramm. Ein Seminar hat einen Anfang, einen Ablauf und irgendwann ein Ende. Die Fragen, die Menschen mitbringen, halten sich daran nicht unbedingt. Wie lässt sich ein schwieriges Gespräch besser führen? Was verändert künstliche Intelligenz im eigenen Beruf? Und warum gelingt es manchmal so schwer, das umzusetzen, was man sich vorgenommen hat? Eine Weiterbildung kann solche Fragen aufgreifen. Sie kann aber auch neue Fragen aufwerfen, für die im gemeinsamen Programm keine Zeit mehr bleibt.

Im ANDERS Hotel Walsrode gibt es einen kleinen Ort, an dem Gäste auf eigene Faust weiterlesen können. Wer das Tagungszentrum betritt, läuft direkt darauf zu: Bücher. In den Fächern eines selbst gebauten Palettenwagens stehen und liegen Titel über Kommunikation, Führung, Coaching und persönliche Entwicklung. Die GABAL-Bibliothek ist für alle Tagungsgäste zugänglich. Die Bücher dürfen im Haus gelesen und auch ausgeliehen werden.

Zum Tag der Bibliotheken am 24. Oktober richtet das Hotel den Blick auf dieses Angebot, das seit vielen Jahren zum Haus gehört. Es ist eine kleine Fachbibliothek für Menschen, die zum Lernen ins Haus kommen – und dabei ihre ganz eigenen Themen mitbringen.

Ein Bücherwagen für Fragen, die über das gemeinsame Programm hinausgehen

In einem Seminar kommen Menschen zusammen, die am selben Thema arbeiten. Trotzdem beschäftigt nicht alle dieselbe Frage. Wer Verantwortung für ein Team trägt, liest ein Buch über Kommunikation möglicherweise mit anderen Erwartungen als jemand, der sich auf ein Gespräch mit der eigenen Führungskraft vorbereitet. Ein Titel über künstliche Intelligenz kann Neugier wecken oder helfen, eine bislang schwer greifbare Veränderung näher zu betrachten.

Die Bibliothek im ANDERS Hotel bietet die Möglichkeit, selbst auszuwählen. Niemand muss dafür ein Buch von Anfang bis Ende lesen. Ein Inhaltsverzeichnis, ein einzelnes Kapitel oder eine abweichende Sichtweise können bereits Anlass sein, einen Gedanken weiterzuverfolgen. Ob ein Buch zum Seminarthema passt oder die Aufmerksamkeit in eine ganz andere Richtung lenkt, bleibt den Gästen selbst überlassen.

Auf dem Bücherwagen begegnen sich entsprechend unterschiedliche Themen. Stephen R. Coveys „Die 7 Wege zur Effektivität“ steht neben Büchern wie „Mut zur KI“, „Customer Experience leicht gemacht“ oder „Die Zukunft der Kommunikation ist weiblich“. Es geht um den Umgang mit sich selbst, mit anderen Menschen und mit Veränderungen in der Arbeitswelt. Die Titel geben darauf unterschiedliche Antworten. Welche davon für die eigene Situation hilfreich sind, lässt sich beim Lesen erkunden.

Fachliteratur gehört zum Lernort – auch außerhalb des Seminarraums

Hinter der Bibliothek steht die Kooperation zwischen dem GABAL Verlag und den Exzellenten Lernorten, einem Netzwerk spezialisierter Tagungs- und Seminarhotels, dem das ANDERS Hotel Walsrode angehört. Zum gemeinsamen Angebot zählen GABAL-Bibliotheken mit Fachliteratur rund um Coaching und Weiterbildung. Neue Bücher ergänzen die Auswahl in unregelmäßigen Abständen.

ANDERS Hotel Walsrode

Das ANDERS Hotel Walsrode gehört zu den etablierten Tagungs- und Seminarhotels in Norddeutschland. Mit seiner verkehrsgünstigen Lage zwischen Hamburg, Hannover und Bremen bietet das privat geführte Haus professionelle Rahmenbedingungen für Tagungen, Seminare, Workshops und Firmenveranstaltungen.
Neben dem Tagungsgeschäft zählen Kurzurlauber, Restaurantgäste und Eventbesucher zu den wichtigsten Zielgruppen des Hauses. Persönliche Betreuung, flexible Lösungen und ein hohes Maß an Gastfreundschaft prägen die Arbeit des Teams. Als Certified Green Hotel setzt das ANDERS Hotel Walsrode zudem auf nachhaltiges Wirtschaften und verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.
Weitere Informationen unter: www.hotel-walsrode.de

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