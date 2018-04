Gesundes Essen für Basketball-Kids

Basketballtraining mit Tipps und Tricks von denen, die es schon können: Am 12. und 13. Mai findet das Jugendcamp der TSG Westerstede statt. Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren aus der Region können kostenfrei daran teilnehmen. Vermittelt werden die Grundlagen des Basketballsports. Anmeldungen sind ab sofort möglich.



Spaß am Spiel vermitteln

Organisiert wird das Jugendcamp von Ehrenamtlichen des Vereins, darunter Freiwillige der ersten Herrenmannschaft „TSG Eagles“ (1. Regionalliga-Nord). Egal ob Werfen, Passen oder Dribbeln – es werden verschiedene Techniken geübt. „Wir möchten außerdem Begeisterung für den Basketballsport wecken. Es geht um den Spaß am Spiel“, sagt Eagles-Trainer Nenad Cirkovic. Gemeinsam mit Spieler und Jugendtrainer Franjo Borchers gestaltet er an beiden Tagen das sportliche Programm. Besondere Kenntnisse brauchen die Kinder und Jugendlichen nach Angaben des Trainer-Teams nicht. „Mitmachen kann jeder, der Lust auf Ball- und Mannschaftssport hat. Man muss dafür noch kein As im Basketball sein“, so Franjo Borchers.



Foodtruck sorgt für volle Bäuche

Das Jugendcamp ist eine jährliche Veranstaltung mit Tradition, an der bis zu 70 Kinder und Jugendliche teilnehmen. Für die aktuelle Ausgabe gibt es eine Neuerung. Die Ammerländer Versicherung, seit 2016 einer der Partner der TSG, steuert an beiden Tagen das passende Mittagessen bei. Der Oldenburger Foodtruck von „herrlich gutes Essen“ sorgt für volle Bäuche. Unter diesem Namen bereitet Koch und Inhaber Marcel Schafft seit 2016 gesundes und dabei leckeres Essen mit regionalen Zutaten. „Wer den ganzen Tag Sport macht, braucht Energie – also gesundes Essen. Wir unterstützen die Jugendarbeit der TSG gerne“, sagte Axel Eilers, Vorstandsvorsitzender der Ammerländer Versicherung.

Die Ammerländer Versicherung ist ein bundesweit tätiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG), gegründet 1923 im niedersächsischen Westerstede. Als solcher ist die Ammerländer Versicherung ihren Kunden in besonderem Maße verpflichtet. In diesem Sinne bietet sie ihren Kunden in den Bereichen Hausrat und Glas, Fahrrad-Vollkasko, Autoinhalt, Haftpflicht, Unfall und Wohngebäude umfassenden, leistungsstarken Versicherungsschutz.



