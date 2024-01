AV steht für Vielfalt und Toleranz

Werte im Leitbild fest verankert

Die Gesellschaft beschäftigt sich in den vergangenen Tagen und Wochen mehr denn je mit dem Themen Rechtsextremismus, Ausgrenzung und den Kampf dagegen. In der gesamten Bundesrepublik und auch hier in der Region gehen Menschen auf die Straße und zeigen, klare Kante gegen Rechts. Nachdem bereits eine große Veranstaltung in Oldenburg stattfand, ist für Freitag, 26. Januar, ab 15 Uhr eine Kundgebung unter dem Motto „Buntes Ammerland“ in Westerstede auf dem Albert-Post-Platz geplant.



Dass inzwischen auch aus dem Versicherungssektor in diesem Zusammenhang Stellung beziehen, zeigen die jüngsten Äußerungen unter anderem von Martin Gräfer, Vorstandsmitglied bei Die Bayerische, der sich in einem Statement gegenüber „procontra“ so äußerte: „Für Die Bayerische, steht fest, dass wir uns menschenfeindlichen Ideologien und Ressentiments zum Schutz unserer vielfältigen und demokratischen Gesellschaft entschieden entgegenstellen müssen – auch am Arbeitsplatz. Das gilt auch als Unternehmen. Wir positionieren uns deshalb unmissverständlich für Offenheit, Toleranz und gegen jede Form der Diskriminierung.“



Eine Aussage, die auch der Gesamtvorstand der Ammerländer Versicherung in vollem Umfang mitgeht. „Auch unsere AV-Familie ist voller Vielfalt, der Umgang ist geprägt von Vertrauen, Wertschätzung und Toleranz. Darum haben wir diese Werte auch fest in unserem Leitbild verankert. Wir tragen Verantwortung für unsere Mitarbeitenden und dulden keine Ausgrenzung.“