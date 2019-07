Ambition AG: Formschöne Trinkflasche harmonei® mit der Blume des Lebens und Energie durch Energetisierung!

Ambition AG

Die Ambition AG ist ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Gründer des Unternehmens und Verwaltungsrat ist Gregor von Drabich-Waechter. Das Unternehmen vermarktet weltweit die verschiedenen BE-Fuelsaver®-Produkte, den Sprit-Fuchs®, Heizungsprodukte wie den BE-Oil Saver oder den BE-Gas Saver aus dem Hause New Generation, die in Österreich entwickelt wurden. Die Spitzentechnologie ist ein geschütztes Verfahren und hat neue Maßstäbe bei der Einsparung fossiler Brennstoffe und bei Solar- und Batterielösungen gesetzt. Das umfangreiche Sortiment wurde um Wellnessprodukte im Bereich Wasserenergetisierung und zur Harmonisierung von Elektrosmog erweitert. Der Verkauf der Produkte erfolgt in vielen Ländern der Welt und mit lokalen Partnern.