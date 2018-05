Grüner Tee am Abend?

Wer kennt es nicht, wenn man sich am Morgen vor einem langen Tag mit unzähligen Aufgaben kraftlos fühlt oder wenn man den Alltagsstress nicht los wird?



Bei jeder Teemischung ist es sowohl entscheidend, auf die Verwendung erlesener Zutaten höchster Qualität zu achten als auch die richtige Teebasis für einen bestimmten Anlass zu wählen. Alveus® bietet Ihnen biologisch hergestellte Teevariationen, deren Geschmack einzigartig ist.



So startet Ihr Tag voller Energie:



Ob blumig-duftender Darjeeling, dunkel-würziger Assam oder fein-herber, zitrusfruchtiger Ceylon: Bei den Schwarztee-Variationen ist für jeden etwas dabei, der voller Tatendrang in den Morgen starten möchte. Schwarztee enthält Gerb- und Mineralstoffe sowie Vitamine, ätherische Öle und Koffein.



Die im Tee enthaltenen Gerbstoffe wirken beruhigend auf den Magen und das Koffein wird, anders als beispielsweise bei Kaffee und Energydrinks, langsam und nachhaltig im Körper freigesetzt. Dadurch bewirkt es in Kombination mit Katechin einen konstanten Koffeinspiegel und nicht das bekannte Tief.



Bei einem anregenden Morgentee dürfen würzige Zutaten wie Kardamom und Ingwer nicht fehlen. Die Fruchtnuancen aus Grapefruits, Orangen und Zitronengras wirken zusätzlich belebend für die Sinne.



So geben Sie Ihrem Körper neuen Aufschwung für zwischendurch:



Für Momente, in denen sich die Energie dem Ende neigt, gibt es viele Wachmacher, die zugleich die Geschmacksnerven verwöhnen. Ein Tee auf Grüntee-Basis ist auch hier bestens geeignet.



Eine weitere, sehr in Mode geratene Variante des Tee-Genusses ist Matcha. Durch die Pulverform wird dem Matcha eine intensive, jedoch auch frische Note zuteil, die dem Moment das gewisse Etwas verleiht. Dessen Wirkung nach der Arbeit oder vor dem Sport zu verstärken, ist mit energiereichen Zutaten wie Mate, Guarana oder Moringa nicht schwer und geschmacklich eine Bereicherung vieler Teemischungen.



Hierbei dienen vitaminreiche Früchte wie Gojibeeren, Açai oder auch Acerola als geeigneter Träger des belebenden Effekts.



Und so können Sie den Feierabend in vollen Zügen genießen:



In den Abendstunden macht eine Tasse mit anregendem Grüntee wenig Sinn. Genießen Sie stattdessen eine wohltuende Kräutermischung, die die Sorgen des Alltags vergessen lässt.



Kräuter-, Früchte- oder Rooibos-Mischungen beruhigen nach einem langen Tag die Seele und können Ihnen helfen, in einen tiefen Schlaf zu verfallen. Dabei sind die meisten Kräutertees frei von Koffein und daher auch für Kinder als idealer Abschluss des Tages geeignet.



Die beruhigenden Bestandteile der Teemischungen sind hierbei nicht nur aufgrund ihrer gesundheitsfördernden Wirkungen bekannt, sondern auch wegen Ihres guten Geschmacks! Kamille, Pfefferminze, Fenchel, Baldrian… Die Liste von wohltuenden Kräutern ist lang und lässt Raum für Kreativität bei der Tee-Auswahl. Für den zart-süßen Geschmack am Abend sorgen Süßholzwurzel, Zitronenmelisse und Himbeerblätter, welche durch blumigen Lavendel oder auch erfrischenden Anis verfeinert werden können.

