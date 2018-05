Eiskalt Tee gekocht für den perfekten Sommertee Mit unseren alveus® IceTeas wird es Ihnen kalt ums Herz! / Erfrischend anders werden Sie von außergewöhnlichen Teemischungen in BIO-Qualität abgekühlt und können die langen Sonnentage in vollen Zügen genießen

Denn Tee ist nicht nur ein Heißgetränk, jederzeit kann Ihr Lieblingstee in eine kalte Brise umgewandelt werden. Die alveus® IceTeas eignen sich dazu hervorragend und können sowohl kalt als auch heiß (wie auf der Verpackung empfohlen) aufgegossen werden!



Beim heißen Aufgießen der IceTeas ist vor Allem auf die richtige Wassertemperatur (70 – 100 °C je nach alveus® IceTea Sorte, siehe Beschreibung auf der Verpackung) und Ziehzeit zu achten, um das optimale Geschmackserlebnis genießen zu können. Nachdem der Tee optimal zubereitet worden ist, lassen Sie ihn auskühlen, bevor Sie ihn für eine Nacht im Kühlschrank lagern.



Wir empfehlen hierbei, von der Verwendung verunreinigten Leitungswassers abzusehen. Diese können gesundheitsschädlich sein und den natürlichen Geschmack unserer Teekreationen beeinflussen. Wir raten Ihnen ebenfalls dazu, Leitungswasser vor dem Kalt-Aufguss bei 100 °C abzukochen, um etwaige Keime, Bakterien oder Mikroorganismen abzutöten.



Wir legen bei unseren Produkten größten Wert auf biologische Qualität und beste Lebensmittelstandards. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass minimale Mengen von Rückständen durch den Boden, sowie durch den Transport, oder die Verarbeitung in den Anbauländern, im Tee zurückbleiben. Diese Rückstände werden regelmäßig von uns und externen Behörden, wie der Bio-Behörde, kontrolliert. So können wir Ihnen immer ein Produkt nach höchsten Qualitätsstandards bieten.



Dennoch empfehlen wir gerade beim Verzehr von alveus® IceTea , den Tee immer mit heißem, kochenden Wasser aufzugießen und das Getränk anschließend abkühlen zu lassen. Gerade beim Verzehr durch Kinder oder ältere Menschen sollte man größten Wert auf ein sicheres Lebensmittel legen.



Probieren Sie ebenfalls, losen Tee in einer Karaffe oder Teekanne mit Eiswürfeln (Wasserhinweise beachten) aufzutauen. Lassen Sie diese dann ca. 12-24 Stunden stehen, bis die Eiswürfel sich weitestgehend verflüssigt haben. Das verwendete Gefäß sollte allerdings die Teezutaten filtern können, damit Sie den Tee in seiner reinsten Form genießen können. Ein wahrer Genuss und garantiert eine schöne Idee für einen gemütlichen Sommertag.



Entdecken Sie unsere Teekreationen komplett neu und machen Sie diese fit für die warmen Tage. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem sommertauglichen Erfrischungsgetränk viel Spaß!

