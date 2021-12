Jetzt geht es los zum Jahresstart

Wir lassen uns von Corona nicht unterkriegen

Jahreswechsel - jetzt geht’s los….



Wir lassen uns von Corona nicht unterkriegen!!



Neben Kontaktvermeidung und Impfung können wir noch viel mehr tun.



Warten sie nicht auf die Ansage anderer Menschen, was sie tun sollen.



Werden sie selbst aktiv und trimmen sie ihre Körperabwehr.



Wie anfällig ist ihr Organismus bei einer leichten oder schweren Coronainfektion?

Wie anfällig sind sie bei Long Covid?

Wie gut funktionieren ihre Stoffwechselfunktionen?



Sie möchten mehr darüber erfahren, was sie persönlich jetzt und sofort für ihr Immunsystem tun können?



Unsere Beratungstelefon 0171 809 11 45 oder 07943 2582



Warten sie nicht ab was eventuell noch so passiert.



Warten sie nicht bis die Omikronwelle da ist.



Warten sie nicht auf die Zulassung neuer Covid-Medikamente.



Warten sie nicht auf weitere neue oder modifizierte Impfstoffe.



Gehen Sie jetzt zum Impfen!!



Stabilisieren sie jetzt Ihre Immunabwehr und ihre Stoffwechselfunktionen.



Wie??



Achten Sie auf viel und ausreichende Bewegung

Achten sie auf eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme

Achten sie auf eine abwechslungsreiche Ernährung mit frischen Lebensmitteln

Achten sie auf eine positive Lebenseinstellung – „wir schaffen das“



Und ganz wichtig:



Achten Sie auf ihre tägliche Versorgung mit einem Saft der Gesundheitspflanze Aloe Vera.



Aloe Vera Gold Bio Trinkgel, Bio Trinkgel PLUS oder Trinkgel Ferox - viele Menschen schätzen die seit Jahrhunderten vielfache Wirkungsweise dieser Pflanze.