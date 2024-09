Endlich trinkt meine Katze!

Testen Sie unterschiedliche Wasserschalen: Ist Ihre Katze eine schlechte Trinkerin, können Sie gelegentlich schon durch den Austausch des Trinkgefäßes eine Verbesserung erreichen. Testen Sie dazu Wasserschalen aus unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Formen.

Ist Ihre Katze eine schlechte Trinkerin, können Sie gelegentlich schon durch den Austausch des Trinkgefäßes eine Verbesserung erreichen. Testen Sie dazu Wasserschalen aus unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Formen. Verändern Sie den Standort der Trinkschale: Evolutionsbedingt prüfen Katzen ihre Trinkstellen sehr genau, um beispielsweise verunreinigte Tümpel zu erkennen. Es kann daher hilfreich sein, den Standort des Trinknapfs zu verändern und ihn an einem Ort aufzustellen, der Ihrem Stubentiger vertrauenswürdiger erscheint.

Bieten Sie mehrere Trinkstellen an: Bieten Sie mäkeligen Trinkern eine Auswahlmöglichkeit an, indem Sie mehrere Wasserschalen aufstellen. Diese sollten sich übrigens nicht in der Nähe des Futters befinden.

Stellen Sie einen Trinkbrunnen auf: Da Katzen stehendes Wasser mit Argwohn betrachten, kann ein Trinkbrunnen eine Möglichkeit sein, Ihrer Samtpfote eine Trinkgelegenheit mit fließendem Wasser anzubieten.

Bieten Sie Ergänzungen zum Wasser an: Es kann hilfreich sein, schlechten Trinkern eine Alternative zum normalen Wasser anzubieten. Diese sollten aber unbedingt auf den Organismus der Katzen abgestimmt sein. Süße Katzenmilch oder andere Leckereien sind also keine (Dauer-)Lösung. Stattdessen können Sie Ihrer Katze beispielsweise mit einer hochwertigen Katzensuppe von Brit Care ein ausgewogenes Nahrungsangebot machen.

Wer eine Katze hat, weiß, dass die geliebten Samtpfoten durchaus wählerisch sein können. In vielen Alltagssituationen stellt das eher ein Anlass zum Schmunzeln als ein Problem dar. Geht es jedoch um die Aufnahme von Flüssigkeit, kann sich das Blatt schnell wenden. Denn ein schlechtes Trinkverhalten kann ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen für Katzen mit sich bringen. Die Sorgen von Katzenbesitzern, deren Tiere nur mäkelig trinken, sind daher nur allzu verständlich. Doch es gibt Möglichkeiten, auch trinkfaulen Katzen neue Lust auf das lebensspendende Nass zu machen.Katzen zeigen von Natur aus ein mäßiges Trinkverhalten. Eine Erklärung liefert die Herkunft der Samtpfoten: Unsere heutigen Hauskatzen waren Genuntersuchungen zufolge Wüstentiere. Sie lebten in den kargen Landschaften des Nahen Ostens und lernten so, mit wenig Flüssigkeit auszukommen.Ein weiterer Grund ist das vergleichsweise schlechte Durstempfinden von Katzen. Sie nehmen ihren Durst schlichtweg nicht ausreichend wahr, da sie es gewohnt sind, ihren Flüssigkeitsbedarf über den Verzehr ihrer Beute zu stillen.Schließlich sind Katzen – vermutlich ebenfalls evolutionsbedingt – sehr vorsichtige Trinker. Sie meiden stehende Gewässer und bestimmte Standorte, um sich so vor möglichen Verunreinigungen im Wasser zu schützen.Ihr naturbedingtes zurückhaltendes Trinkverhalten kann in den veränderten Umweltbedingungen unserer Zeit für viele Katzen zum Problem werden. Denn mäkeliges Trinken kann zu Nierenproblemen und Harnwegsinfektionen führen. Als stark gefährdet gelten insbesondere ältere Katzen sowie Tiere, die sich ausschließlich von Trockenfutter ernähren und daher oft besonders trinkfaul sind.Was würden Sie lieber trinken? Ein abgestandenes Glas Wasser oder einen hausgemachten Eistee, liebevoll garniert mit Minze und Zitrone? – Wie wir als Menschen nicht jedes Getränk gleich gerne trinken, so sind auch Katzen bei der Wahl ihres Trinkens wählerisch. Mit ein paar Tipps lassen sich daher oft auch mäkelige Trinker zum Trinken motivieren. Brit Care Cat Soups " wurden eigens entwickelt, um Katzen bei der Flüssigkeitsaufnahme zu unterstützen. Im Gegensatz zu Leckerlis und anderen Belohnungen können sie als dauerhafte, flüssigkeitsreiche Ergänzung zum Hauptfutter Ihrer Katze dienen. Die schmackhaften Katzensuppen können Sie Ihrem Stubentiger dabei allein oder als motivierendes Topping auf dem Trockenfutter anbieten. Zubereitet aus hochwertigen Zutaten und gänzlich ohne künstliche Zusatzstoffe geben Ihnen „Brit Care Cat Soups" so eine köstliche Möglichkeit, um Ihre Katze liebevoll zum Trinken zu motivieren.