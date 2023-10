„Den ersten Schritt gehen“: Christopherus launcht vegetarisches Hundefutter

Mit der neuen-Linie möchte der Hundefutterhersteller Christopherus Hundehalter*Innen dabei unterstützen, zukunftsorientiert zu handeln und den CO2-Pfotenabdruck ihrer Fellnase zu reduzieren.Bereits 2020 hat Christopherus mit der Linie Forelle + Insekt ein innovatives und klimafreundliches Futtermittel mit alternativen Proteinquellen auf den Markt gebracht. Im Vergleich zu anderen tierischen Proteinquellen sind Insekten effiziente Futterverwerter, haben einen deutlich geringeren Wasserverbrauch und produzieren weniger Treibhausgase. Die-Linie stellt eine konsequente Weiterentwicklung dieses zukunftsorientierten Futterkonzeptes der Marke Christopherus dar. „Wenn man den ersten Schritt nicht macht, wird man das Ziel nicht erreichen“, sagt allco-Geschäftsführer und Markenbegründer Jörg Lefers.Ob aus Gründen der Ökobilanz oder des Tierwohls – eine vegetarische Lebensweise ist längst keine Nische mehr. Der Anteil an Vegetariern und Flexitariern, die nur hin und wieder mal Fleisch essen, nimmt stetig zu – auch unter den Hundehaltern. Und viele von ihnen haben das Bedürfnis, ihre Tiere ebenfalls vegetarisch oder fleischreduziert zu ernähren. Mit der neuen-Linie geht Christopherus auf das Bedürfnis und Interesse dieser Hundehalter*Innen ein und bietet ihnen die Möglichkeit, auch ihre Hunde fleischfrei oder fleischreduziert mit ein oder zwei Veggie-Tagen die Woche gesund und ausgewogen ernähren zu können. Weil Hunde Omnivore sind und pflanzliche Nahrungsmittel brauchen, um gesund zu bleiben, ist eine fleischreduzierte oder auch rein vegetarische Hundeernährung für Jörg Lefers durchaus umsetzbar – solange es sich um eine ausgewogene Futterzusammensetzung handelt. „Um die Rezeptur unseres vegetarischen Futters haben wir uns viele Gedanken gemacht. Wir wollten nicht einfach nur ein weiteres vegetarisches Hundefutter auf den Markt bringen. Uns war wichtig, dass die Rezeptur funktioniert, den Hund ideal mit allem versorgt, was er braucht, und gleichzeitig gern gefressen wird.“Eine wichtige Rolle in der Grundversorgung des Hundes spielen essenzielle Aminosäuren. Diese sind vor allem in tierischen, nicht aber in allen pflanzlichen Rohstoffen vorhanden. In einem guten Verhältnis findet man sie aber unter anderem in Soja, weshalb bei Christopherusunter anderem auf fermentiertes Sojaprotein gesetzt wird. Durch den Fermentierungsprozess wird Soja für den Hund gut verträglich und verwertbar. Auch Taurin nimmt eine wichtige Rolle bei der gesunden Versorgung des Hundes ein. Weil Taurin nicht in allen Pflanzen in ausreichender Menge vorhanden ist, wurde es dem Futter zugesetzt, um einen Mangel zu vermeiden. Gleiches gilt für die Aminosäure L-Methionin. In Sachen Qualität und Verdaulichkeit der Aminosäuren ist das vegetarische Trockenfutter von Christopherus damit vergleichbar mit fleischhaltigem Hundefutter.Was die Schmackhaftigkeit des Futters angeht, steht es seinen Fleischkollegen in nichts nach, wie Futtertests gezeigt haben. Im Vergleich zu anderen vegetarischen Futtersorten konnte sich Christopherussogar als Gewinner durchsetzen.Neben getreidefreiem Trockenfutter und Nassfutter gehören zur neuen-Linie von Christopherus auch ein Crunchy-Snack, ein Soft-Snack und Dental Sticks. „Wir möchten Hundehalter*Innen für das Thema sensibilisieren und öffnen. Muss ich meinen Hund im Training zwingend mit Fleisch belohnen? Auch Zähneputzen mit Fleisch muss nicht sein, hier kann ich auf vegetarische Alternativen zurückgreifen“, ist Jörg Lefers überzeugt.Die fleischfreie Futterlinie Christopherusist ab Juli erhältlich.Mehr InformationenÜber Christopherus:Christopherus Veggie:Informationen zu allco: