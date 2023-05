#Alltag (er)FAHREN mit Hirntumor Rechte und Pflichten im Straßenverkehr

Patientenveranstaltung: Samstag, 17. Juni 2023, 10 Uhr

Autofahren bedeutet für viele Tumorpatienten wieder mobil, unabhängig und aktiv sein zu können.



Erkrankung, Therapie oder auch eine Operation beeinflussen unter Umständen die Fahrtauglichkeit.



Die Einschätzung, ob man aktiv am Straßenverkehr teilnehmen darf, ist dementsprechend komplex für die Betroffenen und Angehörigen.

Wer muss was beachten? An wen kann man sich wenden?

Welche Rechte und Pflichten bestehen?



Über diese alltagsrelevanten Fragen informieren am Samstag, 17. Juni 2023, von zehn bis 12 Uhr, Arndt Kempgens, Fachanwalt für Verkehrsstrafrecht sowie erfahrene Fachärzte des Alfried Krupp Krankenhaus im Berthold Beitz Saal.



Geplant sind kurze Vorträge u.a. zu anatomische Grundlagen, Operationstechniken sowie Gefahren im Alltag durch epileptische Anfälle. Ein Schwerpunkt des Vormittags wird das Straßenverkehrsrecht bei Hirntumoren sein. Außerdem berichtet Rennfahrer Sascha Maassen über seine Karriere im Rennsport und über spannende Erkenntnisse im Umgang mit Geschwindigkeit.



Im Anschluss findet ein Round table-Gespräch mit allen Referenten statt. Mit viel Zeit für den Austausch und für Fragen aus dem Publikum.



Die Patientenveranstaltung gehört zur Reihe #alltagmithirntumor des Neuroonkologischen Zentrums am Alfried Krupp Krankenhaus und findet jedes Jahr anlässlich des Welthirntumortages statt.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten.



Klinik für Neurochirurgie

Alina Koslowski

Sekretariat

Telefon 0201 434-2537

alina.koslowski@krupp-krankenhaus.de



Ort der Veranstaltung

Alfried Krupp Krankenhaus

Rüttenscheid

Berthold Beitz Saal

Alfried-Krupp-Straße 21

45131 Essen



Referenten und „Round table“ Teilnehmer:



Prof. Dr. med. Dr. (Univ. Verona) Florian Ebner

Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie

Alfried Krupp Krankenhaus



Dr. med. Rebecca Berg

Fachärztin für Neurochirurgie

Koordinatorin des Neuroonkologischen Zentrums

am Alfried Krupp Krankenhaus



Dr. med. Steffen Nägel

Oberarzt der Klinik für Neurologie



Arndt Kempgens

Fachanwalt für Verkehrsstrafrecht und Versicherungsrecht

Anwaltskanzlei Kempgens.Brunnengräber

Gelsenkirchen



Sascha Maassen

Rennfahrer und Abteilungsleiter Porsche Juniorenförderung



Rainer Löffler

1. Vorsitzender Vereinigung Akustikusneurinom e.V.



Dr. med. Winfried Hohenhorst

Chefarzt der Klinik für HNO-Heilkunde,

Kopf- und Hals-Chirurgie

Alfried Krupp Krankenhaus