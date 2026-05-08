Für das Leben in der Kirche – ALfA beim Katholikentag in Würzburg

Die Aktion Lebensrecht für Alle (ALfA) ist vom 13. bis 17. Mai 2026 beim 104. Deutschen Katholikentag in Würzburg vertreten und lädt Besucher herzlich ein, den ALfA-Stand auf der Kirchenmeile zu besuchen. Sie finden die ALfA im Themenbereich „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ am Stand LF – A – 26.Neben der Standpräsenz veranstaltet die ALfA im Umfeld des Katholikentags mehrere eigene Programmpunkte zu zentralen Fragen des Lebensrechts und kooperiert hierfür mit dem Verein katholischer deutscher Lehrerinnen (VkdL, Veranstaltungen im Pfarrsaal von St. Adalbero) und der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost (Veranstaltung im Lügensteinmuseum). In zwei Vorträgen und einer Podiumsdiskussion widmet sie sich den Themen Autonomie am Lebensende, Leihmutterschaft und dem Verhältnis von Kirche und deutscher Lebensrechtsbewegung.Am 15. Mai 2026 von 10:30 bis 11:30 Uhr spricht PD Dr. Dr. Kai Witzel im Pfarrsaal von St. Adalbero in der Veranstaltung „Meine Autonomie und mein Sterben“ über die Frage, wie frei und unabhängig Entscheidungen am Lebensende tatsächlich sind. Witzel ist Chirurg, Palliativmediziner, Diakon und Medizinethiker mit Lehrauftrag an der Universität Würzburg – in seinem Vortrag verbindet er wissenschaftlich-medizinische und seelsorgerliche Aspekte und kann dabei auf einen reichen Erfahrungsschatz aus seinem Berufsleben zurückgreifen.Ebenfalls am 15. Mai 2026 von 16:00 bis 17:00 Uhr widmet sich die Veranstaltung im Lügensteinmuseum „Markt, Machbarkeit, Menschenwürde: Was zählt bei Leihmutterschaft?“ den ethischen und gesellschaftlichen Konflikten rund um die internationale Leihmutterschaft. Die Bundesvorsitzende der ALfA, Cornelia Kaminski, greift damit ein Thema auf, das die ALfA seit Längerem öffentlich behandelt und kritisch bewertet.Am 16. Mai 2026 von 19:00 bis 20:30 Uhr folgt das Podiumsgespräch „Gemeinsam auf dem Weg? Die Kirche und die deutsche Lebensrechtsbewegung“. Bischof Rudolf Voderholzer, Cornelia Kaminski (ALfA), Theresa Fehlner (VkdL) und Stefan Rehder (Tagespost) nehmen unter der Moderation von Ludwig Brühl das nicht immer spannungsfreie Verhältnis zwischen Kirchenvertretern und Lebensrechtlern unter die Lupe – so wurden die Veranstaltungsvorschläge der ALfA für das offizielle Katholikentagsprogramm vom Zentralkomitee deutscher Katholiken abgelehnt - und diskutieren Möglichkeiten der besseren Kooperation.„Der Einsatz für den Schutz des menschlichen Lebens gehört in die Mitte der Kirche. Der Katholikentag ist deshalb ein wichtiger Ort, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, unsere Arbeit vorzustellen und deutlich zu machen, an wie vielen Stellen Lebensrecht und Menschenwürde bedroht sind – und wie nötig Kirchenmitglieder sind, die sich dafür engagieren,“ erklärt Cornelia Kaminski, Bundesvorsitzende der ALfA. „Wir wollen daher nicht nur informieren, sondern auch motivieren und ermutigen. Es gibt kaum eine erfüllendere Aufgabe für Christen als die, sich mit ganzem Herzen für die Schwachen einzusetzen: ungeborene Kinder, rechtlose Leihmütter und Menschen am Lebensende.“Die ALfA freut sich auf Begegnungen, Gespräche und Austausch mit allen, denen der Schutz des Lebens ein Anliegen ist oder die mehr über die Lebensrechtsbewegung erfahren wollen. Besucher des Katholikentags sind herzlich eingeladen, den Stand der ALfA zu besuchen und an den Veranstaltungen teilzunehmen.