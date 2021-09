ALfA veröffentlicht Wahlprüfsteine der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien zum Lebensrecht - Kaminski: "Drum prüfe, wer sich bindet"

Fünf Tage vor der Bundestagswahl veröffentlicht die Aktion Lebensrecht für Alle (ALfA e.V.) die Wahlprüfsteine der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien zu Fragen, die Lebensrechtlern unter den Nägeln brennen. Dazu erklärt die Bundesvorsitzende der ALfA, Cornelia Kaminski, heute in Augsburg:Abtreibung bis zur Geburt? Embryonenschutz? Selektion von Menschen mit Handicap? Wir haben die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien gefragt, wie sie zu Themen stehen, die Lebensrechtlern unter den Nägeln brennen. Und da uns nicht von allen Antworten zu allen Themen vorliegen, haben wir recherchiert, was diese Parteien andernorts haben verlauten lassen.Das Ergebnis sind hieb- und stichfeste Positionen, die wir auf unserer Homepage veröffentlicht haben und die Interessierte dort ab heute ( https://www.alfa-ev.de/... ) einsehen können. Wer also wissen will, welche Standpunkte die im Bundestag vertretenen Parteien zu Themen wie Abtreibung als Menschenrecht, Streichung des Werbeverbots für vorgeburtliche Kindstötungen (§ 219a StGB), Verbot von Gehsteigberatungen, Abtreibung im Home Office, nicht-invasive pränatale Tests (NIPT), assistierter Suizid sowie dem Schutz künstlich erzeugter Embryonen, Eizellspende und Leihmutterschaft vertreten, der ist gut beraten, der ALfA-Homepage einen Besuch abzustatten, bevor er in der Wahlkabine sein Kreuz macht. Es prüfe, wer sich bindet.Damit nicht genug: Eine ausführliche Betrachtung der Positionen auch von Parteien, die bisher nicht im Deutschen Bundestag vertreten sind, finden Interessierte in der aktuellen Ausgabe der von ALfA e.V. herausgegebenen, vierteljährlich erscheinenden populärwissenschaftlichen Zeitschrift „LebensForum“. Dort haben wir die Wahlprogramme der Parteien hinsichtlich ihrer zum Lebensschutz vertretenen Positionen analysiert.