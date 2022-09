Wenn sich Design um Gesundheit dreht

Oft liegt ein schmaler Grat zwischen einer erstklassigen Optik und der idealen Kombination aus Funktionalität und stilvollem Look. Doch es gibt noch eine Komponente, die keinesfalls außen vor gelassen werden sollte. Viel zu oft belächelt und doch essentiell ist sie das eigentliche Meisterstück guten Möbel-Designs: die Ergonomie. Weiß man doch inzwischen, dass Menschen immer mehr Zeit im Sitzen verbringen, erscheint es nur sinnvoll, dass dem auch beim Erdenken neuer Sitz- und Schreibmöbellösungen Rechnung getragen wird. Das gilt für Kinder wie Erwachsene gleichermaßen.



So sitzt es sich rückengerecht



Dass ergonomische Designs dabei keineswegs aus der Zeit fallen, belegen diese Unternehmen mit ihren durchdachten Konzepten: ergonomisch, ausgefeilt, adaptiv und mit dem renommierten AGR-Gütesiegel versehen. Dieses zeichnet besonders rückenfreundliche Produkte im Rahmen eines unabhängigen Prüfprozesses aus und bietet den Verbrauchern somit eine Orientierung beim Kauf rückengerechter Alltagsprodukte.



Schwingen, drehen, wackeln, wachsen



Kinder leben in einer bunten und aufregenden Welt. Klar, dass die Kleinen daher auch Möbelstücke brauchen, mit denen sich allerhand erleben lässt. Dass es dabei nicht nur um Bewegungsfreiheiten und -potenziale, sondern auch um Gesundheitsaspekte geht, haben Interior-Marken schon längst erkannt. Individuell einstellbare Stuhlelemente und mitwachsende Tische fördern die körperliche Entwicklung der Kinder und beugen Rückenschmerzen in jungen Jahren vor.



Verhältnisse, die die Entwicklung der Kleinsten unterstützen, sind ein wichtiger Teil der Arbeit der Aktion Gesunder Rücken e. V. Mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen einen gesunden Lebensstil zu ermöglichen, wurden auch in diesem Bereich rückengerechte Produkte mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet. Designbegeisterte Eltern tun so nicht nur etwas für das Wohl ihres Nachwuchses, auch den Geldbeutel wird es freuen. Denn aufgrund der Anpassungsmöglichkeiten können die Möbelstücke besonders lange Dienste leisten, bevor eines Tages dann das Interior für die Großen angeschafft wird.