Reifenwechseln ohne Rückenschmerzen

11.10.18

Rund 46,5 Millionen Pkws und 36.000 Kfz-Werkstätten gibt es in Deutschland. Und auch, wenn nicht jeder seine Reifen in der Autowerkstatt wechseln lässt, kommt dadurch im Frühjahr und Herbst für jede einzelne Werkstatt ein ganz erhebliches Pensum zusammen. Spezielles Werkzeug, das die Belastung minimiert, kann dann ein wahrer Segen sein. Das Expertengremium der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V., bestehend aus Ärzten und Therapeuten, hat das AGR-Gütesiegel hat nun erstmals an einen Schlagschrauber verliehen und diesen somit als besonders rückengerecht ausgezeichnet.Um die Muskeln in Nacken, Rücken, Schultern und Armen zu entlasten, ist ein geringes Gewicht bei maximaler Leistung und Kraftübertragung die wichtigste Voraussetzung für ein rückengerechtes Werkzeug. Der AGR-zertifizierte miniMONSTER Xtremelight Power-Schlagschrauber wiegt gerade einmal 1.000 Gramm und ist angenehm leise. Diese Eigenschaften gehen aber nicht auf Kosten der Leistungsfähigkeit, die mit 10.000 Leerlauf-Umdrehungen und einem Löse-Drehmoment von 1.390 Nm überzeugt. Ein weiteres ergonomisches Plus: Das Gerät liegt gut in der Hand und kann auch einhändig mit sicherem Griff bedient werden. Weitere Kriterien der AGR sind komfortable und intuitiv nutzbare Bedienelemente für Rechts- und Linkshänder sowie ein präzises, nutzerfreundliches Handling. Als Grundvoraussetzung müssen die geltenden sicherheitstechnischen Anforderungen an das Gerät erfüllt sein, damit es mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet werden kann.Weitere Infos unter www.agr-ev.de oder www.agr-ev.de/druckluftschrauber