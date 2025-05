Drei Jahrzehnte für den Rücken

Lattenroste, Bürostühle und Autositze – damit fing in den 90ern alles an: Ideengeber Dr. Günter Neumeyer, damals praktizierender Arzt aus Hollenstedt bei Hamburg, sah den wachsenden Bedarf, Patienten mit Rückenschmerzen umfassend beraten zu können – auch zur Qualität der wachsenden Flut ergonomischer Produkte. Heute tragen über 1.000 Produkte aus allen Lebensbereichen das AGR-Gütesiegel „Geprüft & empfohlen“. Von der Bettdecke bis zum Schulranzen, von der Kehrmaschine bis zur Asphaltwalze – wer sicher sein will, dass ein Produkt wirklich rückenfreundlich ist, achtet beim Kauf auf das AGR-Gütesiegel. Auch für Fachhandel und Industrie hat sich die AGR als kompetenter Partner etabliert. „Wir beraten heute über 80 Unternehmen und motivieren sie, ergonomische Kriterien bei der Produktentwicklung stärker zu berücksichtigen“, erklärt Detlef Detjen. „Gleichzeitig profitieren die Unternehmen bei der Produktoptimierung von der interdisziplinären Expertise des unabhängigen Gütesiegelgremiums.“Die Idee aus Bremervörde ist auch bei großen Autoherstellern inzwischen Standard - in Deutschland und weltweit, wie ein Beispiel aus Südkorea zeigt: Als erster asiatischer Autohersteller ließ Hyundai 2014 einen streng geheimen Prototypen seines Autositzes nach Deutschland fliegen, um ihn von der AGR testen zu lassen. „Das hat uns damals sehr stolz gemacht – und zeigt, wie viel Vertrauen in unser Prüfsystem gesetzt wird“, sagt Detjen. „Gerade in der Automobilbranche ist Ergonomie dank unserer Arbeit fest verankert. Ergonomische Sitze, auch AGR-Sitze genannt, gehören heute zur Grundausstattung vieler Modelle.“Neben der Produktzertifizierung bietet die AGR Schulungsprogramme an. „Wir helfen Verkäufern im Fachhandel, Kunden kompetent zur Rückenfreundlichkeit der Produkte zu beraten“, so Detjen. „Doch vor allem machen wir qualifizierte Fachgeschäfte mit unserem Zertifikat sichtbar. Hier findet der Kunde geprüfte Produkte und qualifizierte Beratung. Besser geht es nicht.“Auch Unternehmen setzen sich zunehmend dafür ein, Rückenproblemen am Arbeitsplatz vorzubeugen. „Mitarbeitergesundheit ist längst kein Luxus mehr, sondern eine strategische Investition“, berichtet Detjen. Medizinische Fachleute mit einer AGR-Weiterbildung zum „Experten für Ergonomie und Rückengesundheit“ unterstützen dabei, das betriebliche und private Umfeld rückengerecht zu gestalten. Bereits 1.200 Fachkräfte haben den staatlich anerkannten AGR-Lehrgang absolviert.Rückenschmerzen sind nach wie vor eine der häufigsten Ursachen für Krankschreibungen in Deutschland – bundesweit sind jährlich knapp 26 Millionen Menschen davon betroffen. „Die Notwendigkeit von Ergonomie steigt von Jahr zu Jahr“, sagt Detjen. „Die Digitalisierung ist einerseits dafür verantwortlich, dass Menschen immer mehr Zeit im Sitzen verbringen, andererseits bietet sie viele Chancen für die Rückengesundheit der Zukunft – mit KI-gestützten Tools zur Haltungsanalyse, personalisierter Gesundheitsberatung und autonomen Schwerlast-Transportsystemen. Was bleibt, ist der Mensch mit seinem natürlichen Bewegungsdrang, den wir auch in der digitalen Welt fördern müssen.“ Ein wichtiger Baustein der Aufklärungsarbeit ist der jährlich am 15. März stattfindende Tag der Rückengesundheit, den die AGR gemeinsam mit Partnern organisiert und damit regelmäßig Impulse für ein rückengesundes Leben setzt.AGR-zertifizierte Produkte finden Sie unter www.agr-ev.de/de/gepruefte-produkte Gerne stellen wir Ihnen weitere Informationen und Bilder zur Verfügung und vermitteln Ihnen Interviews mit anerkannten Expertinnen und Experten. Kontaktieren Sie uns jederzeit.