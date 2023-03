Aktiv für einen gesunden Rücken

Das Motto des Aktionstags “Rückengesund – mit Herz, Hand und Verstand” legt Wert darauf, dass der Einzelne nicht nur versteht, dass ein rückengerechtes Leben wichtig für die eigene Gesundheit ist, sondern dies auch spürt und aktiv lebt. “Wir wollen mit unserem Aktionstag Aufmerksamkeit und mehr Bewusstsein für das Thema Rückengesundheit schaffen”, sagt AGR-Geschäftsführer Detlef Detjen.Anlässlich des Tags der Rückengesundheit bietet die Aktion Gesunder Rücken für die Bevölkerung spezielle Informationsangebote wie Videos mit Übungen für Rücken und Nacken. “In einem Drei-Minuten-Video erfahren Sie zudem, wie Sie Ihren Autositz optimal einstellen können”, wirbt Detjen für das kostenlose Angebot von Rücken-Experten für die gesamte Bevölkerung. Weitere Tipps zu Prävention und Therapie sowie Informationen zu rückengerechten Produkten für alle Lebensbereiche und Altersklassen - vom Autositz, über Schulranzen bis hin zu Matratzen - gibt es das ganze Jahr über auch auf der Website der AGR. “Denn unser komplettes Leben – unser Alltag, unser Verhalten in Beruf und Freizeit – zahlt auf unsere Rückengesundheit ein”, sagt Detjen.Drei von vier Menschen in Deutschland leiden mindestens einmal im Leben unter Rückenschmerzen. “Genau deswegen sind Aktionstage wie dieser zum Volksleiden Nummer 1 in Deutschland so wertvoll und wichtig”, bestätigt Boris Thomas, Geschäftsführer des mittelständischen Bettenherstellers lattoflex. Das Unternehmen zählt zur Gruppe der Förderer des Tags der Rückengesundheit und beteiligt sich am Aktionstag mit einem kostenlosen Live-Online-Seminar zum Thema “Schmerzfrei schlafen". Dieses und weitere Web- oder Vor-Ort-Angebote sind im Veranstaltungskalender zum Aktionstag im Internet unter www.agr-ev.de/tdr zu finden. Dort erwarten Sie auch weitere Informationen zum Tag der Rückengesundheit, zahlreiche Videos, ein Booklet mit Gesundheitsinformationen sowie ein Gewinnspiel.Die Aktion Gesunder Rücken e. V. hat das AGR-Gütesiegel „Geprüft & empfohlen“ als Entscheidungshilfe für Verbraucher entwickelt. Damit zeichnet der Verein ausschließlich Produkte aus, die als “rückengerecht” eingestuft werden. Für diese Beurteilung kommt eine unabhängige Prüfkommission – bestehend aus Ärzten und Therapeuten verschiedener Fachgebiete – zusammen und unterzieht unterschiedlichste Produkte strengen Prüfkriterien. Kommt die Kommission im Rahmen ihrer multidisziplinären Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die Produkte eine rückengerechte Konstruktion aufweisen, werden diese mit dem AGR-Gütesiegel ausgezeichnet. Damit dient es Verbrauchern beim Kauf von ergonomischen Alltagshilfen, wie beispielsweise Büromöbel, Autositze oder auch Schulranzen, als optimale Orientierungshilfe. Die Unabhängigkeit der Prüfkommission gewährleistet, dass nur Produkte ausgezeichnet werden, die einen positiven Beitrag zur Rückengesundheit von Verbrauchern leisten. Diese Vorgehensweise überzeugte auch die Zeitschrift ÖKO-TEST, die ein „sehr gut“ vergab sowie das Portal „Label-online“ des Bundesverbandes „Die Verbraucherinitiative e. V.“, die das Gütesiegel mit „besonders empfehlenswert“ bewerteten.Im Januar 2022 wurde das AGR-Gütesiegel samt Prüfprozess zudem als EU Gewährleistungsmarke ausgezeichnet – ein Aspekt, der den Qualitätsanspruch der Aktion Gesunder Rücken unterstreicht und zeigt, dass Verbraucher auf das Gütesiegel vertrauen können.Weitere Informationen: www.agr-ev.de/guetesiegel