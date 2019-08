Pressemitteilung BoxID: 763679 (Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. (AMV))

AMV bietet Plattform für aufstrebende, junge Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern

Start-Ups und alte Bekannte am MeLa-Stand

Vom 12. bis 15. September präsentiert die Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. (AMV) unter dem Motto „Schmeck die Natur“ an ihrem MeLa-Stand auf 84 Quadratmetern insgesamt neun sowohl etablierte als auch junge Unternehmen aus MV. Von Europas erster Bio-Tortilleria bis zum Züchter glücklicher Heiderinder bieten die diesjährigen Teilnehmer den Besuchern Informationen und Kostproben ihrer regionalen Produkte an.



Regional, natürlich und nachhaltig sind die Attribute, die alle Erzeugnisse unserer Unternehmer am diesjährigen AMV-Stand auf der MeLa tragen. Darüber hinaus könnten die präsentierten Produkte jedoch vielfältiger kaum sein: vom veganen Fertiggericht über Feinkost in Bio-Qualität und ausgefallene Eiskreationen bis zum Premium-Rindfleisch aus artgerechter Weidehaltung. Auch internationale Einflüsse haben ihren Weg in unser schönes Bundesland gefunden, so wird die erste Bio-Tortilleria Europas „TlaxCalli“ bald die Produktion in Rothenklempenow aufnehmen, von wo sie bereits jetzt ihren Bio-Mais bezieht. Sie reiht sich am AMV-Stand ein neben der „Höfegemeinschaft Pommern“ und „LunchVegaz“, die ebenfalls beide in Rothenklempenow produzieren. Wen die Fleischeslust packt, der kann am AMV-Stand wählen zwischen dem MeLa-Neuling „Mecklenburger Heiderind“ und dem geübten MeLa-Hasen „Wildbret MV“ – beide legen größten Wert auf Natürlichkeit, Frische und kurze Transportwege direkt von den Weiden und aus den Wäldern von Mecklenburg-Vorpommern. Für den süßen Abschluss am AMV-Stand sind in diesem Jahr die Neubrandenburger Eis-Enthuasiasten „Jackle und Heidi“ zuständig, sie bieten allerlei köstliche Kreationen zum Probieren an.



Die Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik mbH betreut Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und bietet ihnen sinnvolle Tätigkeiten in der hofeigenen Bio-Pilzzucht, bei der Pflege von Grünflächen und im Waldgarten.



Die Bürgschaftsbank MV trägt mit Sicherheiten für den Mittelstand zum wirtschaftlichen Aufschwung bei und informiert auf der MeLa über ihre Agrarbürgschaften und ErLa-Darlehen für Unternehmer.



Nachfolgend finden Sie Kontaktdaten und Kurzbeschreibungen zu den Unternehmen, denen wir als Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. in diesem Jahr eine Präsentationsfläche bieten.



1. LunchVegaz GmbH

Arjuna & Govinda Thaler

Schlossstraße 4

17321 Rothenklempenow

Tel.: 030-221822110

govinda@lunchvegaz.de



Vegane Fertigprodukte in Bio-Qualität – Verkostung und Präsentation am AMV-Stand



In der historischen Gutsanlage Rothenklempenow brutzelt das Familienunternehmen LunchVegaz vegane Fertiggerichte, die sogar schon den Bundespräsidenten in die ländliche Idylle lockten und deutschlandweit verkauft werden. Täglich werden hier bis zu 2.000 Portionen nach Rezepten aus aller Welt produziert und in Supermärkten und Snackautomaten angeboten – alle ohne Fleisch und in Bio-Qualität.



2. Höfegemeinschaft Pommern GmbH

Tobias Keye & Uwe Greff

Dorfstraße 56

17321 Rothenklempenow

Tel. +49 (0) 39744 559 000

info@hoefegemeinschaft-pommern.de



Weltoffene ökologische Landwirtschaft – Gemüse, Fleisch & Milchprodukte



Die Landgesellschaft Rothenklempenow, das Landgut Seegrund und der Haffwiesenhof haben sich bereits 2014 mit dem Ziel zusammengeschlossen, eine vielseitige ökologische Landwirtschaft und Verarbeitung zu schaffen. In den Naturparadiesen zwischen Randowtal und Stettiner Haff grasen die Rinder, Schafe und Gänse der Höfegemeinschaft auf weiten Weiden, mit viel Ruhe und jeder Menge Auslauf. Von der Buschbohne bis zum Rinderschinken stehen die Erzeugnisse im eigenen Hofladen vor Ort und online zum Verkauf.



3. Tlaxcalli GmbH

Carl Eugen Jahke & Daniel Möhler

Gehringstr. 63

13088 Berlin/17321 Rothenklempenow

Tel.: +49 30 74789579

info@tlaxcalli.de



Europas erste Bio-Tortilleria



Wenn vorpommerscher Bio-Mais durch die Vulkansteinmühle läuft und auf befeuerten Eisenplatten zu den authentischsten Tortillas und Tostadas östlich der mexikanischen Grenze gebacken wird, dann ist TlaxCalli am Werk. Entsprungen aus dem Berliner Schmelztiegel nimmt die Tortilleria nun auch in Rothenklempenow die Produktion auf, um als Botschafter des guten Maisgeschmacks den Norden zu missionieren.



4. „Jackle & Heidi“ GmbH

Franziska Göttsche & Martin Horst

Gerstenstr. 2

17034 Neubrandenburg

Tel.: 0395-777 50 501

hallo@jackle-heidi.com



Eiskreationen ohne Firlefanz



Ob mit dem Eisfahrrad oder dem Truck, den Neubrandenburger Eis-Enthusiasten ist kein Weg zu weit, um ihre Botschaft von Liebe und Natürlichkeit zu verkünden. Was in der heimischen Garage begann, beglückt inzwischen deutschlandweit ausgewählte Naschkatzen und Genießer. Damit die Gefolgschaft wächst, verbreiten „Jackle und Heidi“ auf diversen Veranstaltungen, in ausgewählten Cafés und Shops löffelweise Ihre Kreationen unters Volk.



5. Mecklenburger Heiderind GbR

Karl Matthes, Moritz Schröder & Martin Neumann

Auf der Heide 1

18182 Bentwisch, OT Volkenshagen

Tel.: 0151-64312768

post@heiderind.net



Von der Aufzucht bis zum Verkauf – natürlich, bio und regional



Seit dem Beginn der 90er Jahre wird „Rinder-Karl“ seinem Ruf als Produzent und Halter erstklassiger Weiderinder gerecht. Vor den Toren Rostocks schlendern seine Schützlinge als Beweis für nachhaltige und artgerechte Haltung zufrieden über das hofeigene Weideland. Das Aushängeschild des zertifizierten Bio-Betriebes ist die Mutterkuhhaltung und anschließende Aufzucht, sodass ein glückliches Heiderind sein gesamtes Leben unter den wachsamen Augen von „Rinder-Karl“ verbringen kann.



6. Wildbret MV KG

Torsten & Heiko Klar

Dörpallee 54

18516 Süderholz, OT Neuendorf

Tel.: 0152 08553924

kontakt@wildbret-mv.de



Die Natur nutzen und ihre Produkte natürlich belassen



Wildspezialitäten direkt aus den Wäldern Mecklenburg-Vorpommerns auf den Teller – mit nur einem kleinen Umweg über die eigens eingerichtete Fleischerei der Wildbret MV KG im schönen Neuendorf. Dafür stehen Torsten und Heiko Klar, die ihre Produkte im eigenen Hofladen und im ganzen Land vertreiben. Frische, Sorgfalt und Nachhaltigkeit, die man schmeckt, bilden die Pfeiler ihres Unternehmens, das sich bereits zum dritten Mal am AMV-Stand auf der MeLa präsentiert.



7. Byoma Naturkost GmbH

- Hof Silberkuhle –

Michael Schaake

Grevesmühlener Str. 4

23936 Upahl

Tel.: 038822-827482

info@byoma.de



Zurück zur Natur – handgefertigte Premiumprodukte mit unverfälschtem Geschmack



Auf dem Hof Silberkuhle hat Byoma sich das Ziel gesetzt, ihren Kunden den unverfälscht natürlichen Geschmack handgefertigter Produkte nahezubringen. Erstklassige, natürliche Zutaten direkt vom Hof und aus der Region werden ohne lange Transportwege frisch und in kleinen Mengen zu hochwertiger Premium-Feinkost verarbeitet. Grundstein des Unternehmens ist die Idee, nachhaltig zu wirtschaften und dies für Besucher erlebbar zu machen. Byoma ist bereits zum dritten Mal am AVM-Stand vertreten.



8. Arbeitstagesstätte »In der Lehmkuhl« | Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik mbH

Leitung: Birgit Hartwig

Warnemünder Str. 8b

18146 Rostock-Markgrafenheide

Tel.: 0381 669986

ats@ggp-gruppe.de



Zurück ins Leben mit Begleitung, Betreuung und Bio-Edelpilzen



Die Arbeitstagesstätte bietet Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen die Möglichkeit, mit sozialpsychiatrischer Betreuung und sinnvollen Arbeitsangeboten ihre eigenen Stärken zu entdecken und auszubauen. In kleinen Gruppen züchten die Beschäftigten in alten Bunkern Bio- Champignons und Bio-Edelpilze, 35 Hektar Grünfläche wollen gehegt und gepflegt werden und das Waldgartenprojekt lädt zum Gärtnern ein. Die Produkte werden sowohl an Gastronomen und Händler als auch im eigenen Hofladen verkauft.



9. Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Chris Collin

Graf-Schack-Allee 12

19053 Schwerin

Tel.: 0385 39 555 24

chris.collin@bbm-v.de



Sicher wachsen und gedeihen – Innovationsförderung und Kapital für MV



Um Neuheiten zu kreieren und Ideen fruchten zu lassen, benötigen Unternehmensgründer nicht nur Kreativität und Ausdauer, sondern auch Beratung und Kapital. Beides finden kleine und mittelständische Unternehmen und Existenzgründer aus Ernährungs- und Landwirtschaft bei der Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern. Mit Agrarbürgschaften und ErLa-Darlehen trägt sie zum wirtschaftlichen Aufschwung in unserem Land bei und sichert tausende Arbeitsplätze.

