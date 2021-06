Immer noch grausame Botox-Tierversuche – trotz tierfreier Tests seit 10 Jahren

Zwar wird das Bakteriengift Botulinumtoxin gelegentlich auch für medizinische Zwecke verwendet, sein Haupteinsatz ist jedoch die kosmetische Anwendung zur vorübergehenden Glättung von Gesichtsfalten. Jede Charge Botox wird durch den umstrittenen LD50-Test überprüft. Dabei werden verschiedene Dosierungen des Giftes Gruppen von Mäusen in den Bauch injiziert, um die Dosis zu finden, bei der die Hälfte der Tiere stirbt. Dieser Test ist mit entsetzlichem Leid für die Tiere verbunden. Sie ersticken durch Lähmung des Atemmuskels bei vollem Bewusstsein. In Europa werden schätzungsweise 400.000 Mäuse pro Jahr für diese grausamen Praktiken getötet.Jahrelange Proteste des bundesweiten Vereins Ärzte gegen Tierversuche und seiner europäischen Partner bei der ECEAE haben die Hersteller Allergan, Merz und Ipsen dazu gebracht, zellbasierte Tests zu entwickeln und damit zumindest die meisten ihrer Tierversuche zu ersetzen. Einige Tests dieser Unternehmen werden jedoch immer noch an Mäusen durchgeführt. Ein Hersteller, der den grausamen LD50-Test ebenfalls noch verwendet, ist Sloan Pharma. 2019 erhielt das Unternehmen die Genehmigung für LD50-Tests an 46.800 Mäusen beim berüchtigten Auftragslabor LPT in Hamburg. Das LPT ist das einzige Labor in Deutschland, das Botox-Tierversuche durchführt.Das Europäische Arzneibuch, das die Chargenprüfung von Botox-Produkten regelt, erlaubt zwar eine Reihe von tierfreien Testmethoden, aber auch der LD50-Test an Mäusen ist erlaubt. Die ECEAE fordert die EMA auf, die grausamen Tests an Mäusen aus dem Arzneibuch endlich zu streichen.„Es ist nicht hinnehmbar, dass Hunderttausende fühlende Tiere immer noch einen qualvollen Tod erleiden, um ein Produkt, das meist für kosmetische Zwecke verwendet wird, zu testen, obwohl tierversuchsfreie Technologien verfügbar sind“, so Dr. med. vet. Corina Gericke, Vizevorsitzende von Ärzte gegen Tierversuche.Am 26. Juni veranstalten die Arbeitsgruppen des Ärztevereins in Berlin, Darmstadt (war am 19.6.), Gießen, Heidelberg, Karlsruhe und Köln Aktionen, um auf das schreckliche Tierleid aufmerksam zu machen.