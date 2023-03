Einladung zum Online-Vortrag: Ausstieg aus dem Tierversuch...was Deutschland von anderen Ländern lernen kann

Gemeinsame PressemitteilungÄrzte gegen Tierversuche e.V.Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.Obwohl sich tierfreie Verfahren in den letzten Jahren rasant entwickelt haben, leiden und sterben in deutschen Laboren noch immer rund 5 Millionen Tiere im Jahr. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, eine Reduktionsstrategie zu Tierversuchen zu erarbeiten. Außerdem soll die Forschung zu tierversuchsfreien Methoden und ihre Umsetzung in die Praxis verstärkt sowie ein ressortübergreifendes Kompetenznetzwerk etabliert werden. Doch bisher hat die Ampel keine wirksamen Maßnahmen ergriffen.Dass dies auch anders geht, zeigen die Niederlande und die USA: Die Niederlande legten als erster EU-Mitgliedstaat bereits 2016 ein strukturiertes und differenziertes Ausstiegskonzept vor. Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) hat angekündigt, 2023 eine „umfassende Strategie“ für alternative Testmethoden zu entwickeln. Außerdem können in den USA seit kurzem Medikamente ohne gesetzlich vorgeschriebene Tierversuche zugelassen werden. Auch auf EU-Ebene stehen die Zeichen für einen Paradigmenwechsel weg vom Tierversuch.Im Rahmen des Online-Vortragsabends „Ausstieg aus dem Tierversuch – was Deutschland von anderen Ländern lernen kann“ berichtet die niederländische Professorin für den Übergang zu tierversuchsfreien Innovationen Merel Ritskes-Hoitinga von der Universität Utrecht, wie der Übergang zu einer tierversuchsfreien Welt beschleunigt werden kann. Dr. Aysha Akhtar, Fachärztin für Neurologie, Präventivmedizin und Public Health, und Vorsitzende des US-Center for Contemporary Science, informiert über die Entwicklungen in den USA. Zur Perspektive des Europäischen Parlaments zur Beendigung von Tierversuchen referiert die luxemburgische EU-Abgeordnete und Vorsitzende der Intergroup für Tierschutz Tilly Metz (Grüne).Ausstieg aus dem Tierversuch – was Deutschland von anderen Ländern lernen kannMittwoch, 26. April 2023, 17.00 bis 19.00 Uhrunter: https://www.ausstieg-aus-dem-tierversuch.de/vortragsabend Moderation und Vorträge sind