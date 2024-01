Ärzte gegen Tierversuche e.V. erweitert Geschäftsführung

Der bisherige, alleinige Geschäftsführer Claus Kronaus trat sein Amt im Juni 2015 an; damals hatte der Verein 6 Mitarbeiter. Im Jahr 2024 sind es bereits 26, verbunden mit einer enormen Steigerung der Komplexität – schließlich wird auf allen Ebenen gegen Tierversuche und für eine tierversuchsfreie Forschung gekämpft. Durch die gestiegene Mitarbeiterzahl sind viele neue Tätigkeitsfelder und Abteilungen hinzugekommen. Beispielhaft seien die juristischen Schritte genannt, die ÄgT mittlerweile ergreift und noch weiter ausbauen möchte.„Unsere Belegschaft hat sich in den letzten 8 Jahren dank unserer großartigen Unterstützer mehr als vervierfacht. Wir benötigen nun eine stärkere Spezialisierung auf der Ebene der Geschäftsführung, um wirklich alles in unser Kraft stehende zu tun, das unsinnige Leid der Tierversuche zu beenden“, so Claus Kronaus.wird sich zukünftig um diekümmern., promovierte Biochemikerin und bisher bereits Koordinatorin Wissenschaft, wird nun. Als langjährige Forschungsgruppenleiterin für humane Darmorganoide an der TU München ist sie Expertin für tierfreie Forschung und führungserfahren. Dr. Zietek vertritt den Verein bereits seit Jahren sehr erfolgreich auf internationalem Parkett, wo bekanntlich die tierfreie Forschung – ganz im Gegensatz zu Deutschland, wo eine starke Tierversuchslobby auf die Bremse tritt – boomt.Das neue Trio komplettiert, promovierte Biologin und zudem Primatologin, die dieübernimmt. Auch Dr. Seiler bringt als ehemalige Geschäftsführerin eines Vereins für Tier- und Naturschutz langjährige und relevante Führungserfahrung mit. Besonders durch ihre fundierten Kenntnisse im Bereich der Primatologie, der Verhaltensforschung und des Artenschutzes wird sie Ärzte gegen Tierversuche maßgeblich stärken.Claus Kronaus ergänzt: „Bei all diesen notwendigen Strukturveränderungen darf nie vergessen werden, dass unser Ziel darin besteht, uns selbst abzuschaffen. Wir wollen, dass es am liebsten morgen keine Tierversuche mehr gibt – dann hätte sich unser Verein überflüssig gemacht. Damit dies so schnell wie möglich geschieht, brauchen wir noch mehr kompetente Führung als bisher.“