77 % der EU-Bürger befürworten Ausstieg aus dem Tierversuch

Die Ergebnisse einer aktuellen groß angelegten von dem europäischen Tierschutzdachverband Eurogroup for Animals in Auftrag gegebenen Umfrage zeigen deutlich, dass der Großteil der EU-Bürger sowie Bürger der Schweiz und Norwegens eine Abschaffung der Tierversuche befürworten und sich einen schnellen Umstieg auf tierversuchsfreie Forschung wünschen. Bei den Befragten in Deutschland zeigten sich besonders hohe Zustimmungsraten.So sind 80 % der Bundesbürger (EU 73 %) besorgt über die Verwendung von Tieren in der Forschung, bei Testungen und in der Lehre.81 % der Deutschen (EU 76 %) finden, dass mehr getan werden muss, um den vollständigen Ersatz von Tierversuchen in diesen drei Bereichen zu beschleunigen.Eine noch höhere Zustimmung von 84 % (EU 77 %) gab es bei der Forderung an die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten, eine koordinierte Strategie für den Übergang zu Forschung, Testungen und Lehre ohne den Einsatz von Tieren zu entwickeln.Schließlich meinen 79 % der Befragten (EU 75 %), dass die Europäische Union weltweit führend sein sollte, wenn es darum geht, Wissenschaft und Innovation ohne Tierversuche voranzutreiben.Auch die europäischen Nicht-EU-Länder Schweiz und Norwegen zeigten hohe Zustimmungsquoten von knapp 70%. Diese repräsentative Umfrage zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass in der EU schnellstmöglich ein Ausstieg aus den Tierversuchen erfolgen sollte. Dieselbe Richtung weist die aktuelle Europäische Bürgerinitiative zum Ausstieg aus dem Tierversuch mit über 1.2 Millionen Unterschriften sowie die Resolution des Europäischen Parlaments zu einer koordinierten Ausstiegsstrategie aus dem Tierversuch.Dr. Tamara Zietek, Wissenschaftskoordinatorin des Vereins Ärzte gegen Tierversuche, sagt: „Es gibt heutzutage bereits unzählige höchst zuverlässige tierversuchsfreie Methoden, die eine bessere Vorhersagekraft haben als Tierversuche, wenn es darum geht, die Wirkung von Chemikalien zu testen, menschliche Erkrankungen zu erforschen oder Medikamente zu entwickeln.“ Der Verein setzt sich für die Entwicklung und Etablierung innovativer tierversuchsfreier Methoden ein, um einen schnellstmöglichen Ausstieg aus dem Tierversuch in Deutschland und in Europa zu erreichen. Dazu gehört u.a. das Führen einer öffentlich zugänglichen, weltweit einzigartigen Datenbank für tierversuchsfreie Methoden www.nat-database.de Vollständige Umfrage