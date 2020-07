AEC Europe | Dodge und RAM | Offizieller Importeur AEC Europe auf Erfolgskurs mit Rekord-Verkaufszahlen im ersten Halbjahr 2020

Pressemitteilung BoxID: 805586 (AEC Europe GmbH)

AEC Europe, offizieller Importeur der Marken Dodge und RAM von Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in der EU / EFTA, schließt Q2 2020 mit mehreren Rekorden ab, da die Wertschätzung der europäischen Verbraucher für amerikanische Fahrzeuge weiter zunimmt.

Der in München ansässige offizielle Importeur verkündet eine leichte Übererreichung der monatlichen Ziele im Mai (+ 5%) und Juni (+ 8%) diesen Jahres sowie ein Allzeithoch im ersten Quartal (+ 25% gegenüber dem ersten Quartal 2019) und Rekordergebnisse für das erste Halbjahr (+ 10% im gleichen Zeitraum 2019) seit Beginn des offiziellen Dodge & RAM-Programms in Europa im Jahr 2011.



"Wir sind stolz darauf, dass die gemeinsamen Anstrengungen des AEC-Teams, unserer exklusiven Partner und unseres Händlernetzwerks zu diesen beeindruckenden Ergebnissen geführt haben.", sagt John R. F. Muratori, Chief Operating Officer der AEC. „Wir freuen uns darauf, diesen erfolgreichen Weg im laufenden Jahr trotz aller Herausforderungen fortzusetzen. In Zeiten wie diesen sind Agilität und Flexibilität entscheidend und wir sehen einen klaren Trend bei OEMs, die die Unterstützung eines Importeurs wie uns suchen, der bei der Arbeit mit Nischenmarken schneller und letztendlich effizienter sein kann. “



AEC Europe liefert Dodge & RAM-Fahrzeuge an sein offizielles Händlernetz von über 125 Händlern in ganz Europa. Der Importeur führt das stetige Wachstum unter anderem auf die renommierte Qualität der Fahrzeuge zurück, die kürzlich von der angesehenen JD Power US Initial Quality Study SM (IQS), einer unabhängigen Studie über die Qualität von Neufahrzeugen, anerkannt wurde, in dem Dodge den 1. und RAM den 3. Platz belegte.

