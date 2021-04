gerneperDu: Per Hashtag unkompliziert das "Du" anbieten

Die Krawatte fristet im Hause der BIG direkt gesund mittlerweile ein Nischendasein, bei Videokonferenzen ist der Hoodie das angesagte Kleidungsstück und in Bewerbungsgesprächen wird die mögliche künftige Chefin oder der Chef manchmal direkt geduzt. Die Arbeitswelt wird lockerer, nicht nur im Start-up-Bereich, auch in etablierten Unternehmen. Dennoch tun sich manche Kolleginnen und Kollegen schwer, das „Du“ anzubieten, weil sie unsicher sind, wie das Gegenüber das Angebot aufnimmt. Dafür hat die BIG eine unkomplizierte Lösung gefunden: #gerneperDu. Den Hashtag kann man einfach an die Grußformel in einer internen Mail anhängen. Im Intranet hat die BIG-Personalabteilung diesen Vorschlag gemacht, die Belegschaft ist begeistert.



„Wir haben selten so viel Resonanz auf einen Artikel bei uns im Intranet gehabt. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gleich im Chat allen das Du angeboten“, sagt Personalleiter Stefan Tölle. So schreibt etwa Kathrin Bickmeier, Bereichsleiterin im operativen Kundenmanagement: „Toll, dass die BIG sich dazu positiv positioniert. Auch von meiner Seite das Angebot #gerneperDu, falls ich es unter einer E-Mail mal vergessen sollte.“



Einladung zur Begegnung auf Augenhöhe

„Uns war wichtig, dass wir das Duzen nicht verordnen, sondern wir wollten eine Möglichkeit anbieten, dass Kolleginnen und Kollegen leichter zum Du übergehen können. #gerneperdu ist aus meiner Sicht eine Einladung, sich freiwillig und auf Augenhöhe zu begegnen“, so Stefan Tölle. Außerdem sei die Initiative eine Möglichkeit, sich über Respekt und weitere Werte Gedanken zu machen, um diese gegebenenfalls neu zu bewerten und mit anderen Bildern zu füllen.



Der Hashtag #gerneperDu wurde im August 2018 von Mitarbeiter*innen der BMW Group in München ins Leben gerufen.

