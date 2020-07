Tierisch fit: Auf dem Pferderücken zum Muskelkater

Morgens sitzen, mittags sitzen, abends liegen! Home-Office und die Regeln rund um das Coronavirus haben uns nicht gerade mobilisiert. Die Muskeln sind schlaff und bei vielen Menschen zwickt es im Rücken. Hinzu kommen einige Kilos zusätzlich, die besonders bei steigenden Temperaturen und luftiger Kleidung nerven.Das perfekte Bodyweight-Workout, das für Glücksgefühle sorgt, kennt actimonda-Kundenberaterin Anica Peplowski aus der Geschäftsstelle in Eschweiler. Die passionierte Reiterin weiß: „Sich um Pferde zu kümmern und sie zu pflegen, macht einfach glücklich. Dazu ist Reiten ein Sport, der fit hält.“Reiten macht müde Muskeln munter. Wer sich zum ersten Mal auf das Pferd schwingt, merkt schnell: Bauch, Beine, Po und Rücken werden trainiert. Aufrecht sitzen, die Bewegungen des Pferdes ausbalancieren sowie mit Armen und Beinen das Pferd bewegen. Das ist zudem eine echte Denksportaufgabe für unseren Kopf, der sich ebenfalls über etwas Training freut.„In den ersten Reitstunden gibt´s oft einen weiteren tierischen Begleiter dazu: den Muskelkater“, spricht actimonda-Mitarbeiterin Anica aus eigener Erfahrung.Ganz nebenbei bauen Reitfreunde durch die Bindung und Liebe zum Pferd Stress ab und streicheln ihre Seele.Es gibt also viele gute Gründe, einmal in den Sattel zu steigen. Vielleicht entdecken Sie Ihren Lieblingssport für sich und die Familie.Sie möchten sich vorab mit etwas Bodyweight-Workout fit für´s Pferd machen? Für Sie halten wir eine kostenfreie Runde Tabata bereit: www.actimonda.de/tabata