Liebling, mach dich locker: Sport im Park Aachen startet am 1. Juni

Da ist es wieder, dieses einzigartige Lebensgefühl! Die Sonne lacht und es zieht uns raus in die Natur. Gerade die malerisch anmutenden Stadtparks in Aachen sind einfach zum Wohlfühlen. Und sie laden zu einem ganz besonderen Event ein:heißt es sechs Wochen lang täglich: Sport genießen, Parks entdecken, Spaß haben und am besten weitermachen.Inwerden für die Aacheneralle sportlichen Wünsche erfüllt.Wer esmag, ist beim Lach-Yoga, Capoeira, Cross-Yoga, Piloxing und Calisthenics genau richtig.Intensivesbieten Bootcamps, Tabata, Power Workout, Functional Training, Stockkampf, Body Attack und Body Combat.Doch inmitten idyllischer Natur kommt auch diezum Zug. Qi Gong, Boule, Pilates, Yoga Flow und Body Balance laden zum Erholen ein.Wer zudie Hüften kreisen lassen möchte ist bei Zumba, Linedance, dem Swing-Mix und Salsa perfekt aufgehoben.Bei Sport im Park Aachen kann schon der Morgen begrüßt und der Sonnenaufgang genossen werden. Genauso runden die Sportangebote den Tag zum Feierabend ab. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach vorbeischauen, mitmachen und auf den Geschmack kommen.in den Parks sind für die TeilnehmerAlsvon Sport im Park Aachen ermuntert dieSie gerne dazu, den Staub von den Turnschuhen zu pusten und Ihrem Partner zu sagen: „Liebling, mach dich locker. Sport im Park beginnt!“Das Kursprogramm gibt´s unter www.sportimpark-aachen.de