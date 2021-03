Immunologe klärt auf: 1. BIGtalk digital zum Thema Corona-Impfstoffe

Beim 1. BIGtalk digital am 25. März 2021 geht es um das wichtige Thema „Impfstoffe gegen Covid-19 – Wie wirksam, verträglich und unterschiedlich sind sie?“ Als Experten konnte BIG direkt gesund Prof. Dr. Carsten Watzl, Leiter der Immunologie am Leibniz Institut für Arbeitsforschung an der Technischen Universität Dortmund und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, gewinnen.Fragen zur Impfung gegen Covid-19 gibt es in Hülle und Fülle: Wie sicher sind die Corona-Impfstoffe? Wie wirken und was unterscheidet sie? Müssen wir Angst vor Nebenwirkungen und Langzeitfolgen haben? Wirken die Impfungen auch gegen Mutationen? Diese Fragen und viele mehr wird Prof. Dr. Carsten Watzl am 25.03.2021 ab 18:30 Uhr im Livestream beantworten. Durch die Veranstaltung führt WDR-Moderatorin Steffi Neu.Anmeldungen zum kostenfreien BIGtalk sind möglich unter