Igitt, bloß keine Influenza: Impfung schützt vor Infektion mit Grippeviren!

Es ist klirrend kalt am Bahnsteig. „Zum Glück fährt der Zug gerade ein“, denkt sich Anton Baier (24) aus Aachen. „Dann werde ich wenigstens nicht krank.“ Doch schnell merkt er: der Vordermann hustet, der Hintermann niest und der Platznachbar schnäuzt gerade in ein Taschentuch. Die kühle Jahreszeit ist da, und mit ihr kommen die Grippeviren. Die kleinen Krankheitserreger kommen an kalten Tagen so richtig in Schwung. Rasend schnell verbreiten sie sich in überfüllten Zügen, vollen Bussen und gut besetzten Büros. Anton flüstert flehend: „Igitt, bloß keine Influenza!“Mit diesem Gedanken sitzen im Herbst und Winter rund sieben Millionen Menschen in den Wartezimmern ihrer Hausärzte. Sie leiden unter Grippesymptomen. Darunter befinden sich vermehrt Senioren, chronisch kranke Menschen, Schwangere und medizinisches Personal. Genau diese Menschen können sich einmalvon Oktober bis Märzbeim Hausarzt impfen lassen, um einer echten Grippe - der Influenza - vorzubeugen. Sie haben ein erhöhtes Ansteckungsrisiko. Zudem erwischt sie die Grippe oft massiver. Abgerechnet wird dieeinfach über die elektronische Gesundheitskarte (eGK). Jedes Jahr gibt es einen neuen Impfstoff, da Viren sehr variabel sind. Geimpft wird in diesem Jahr mit einem neuen Vierfach-Impfstoff, den der Arzt in einer Dosis verabreicht. Der Impfstoff gilt alsund entfaltet eine Schutzwirkung von bis zu 70 Prozent.Glücklicherweise ist Anton ein gesunder junger Mann. Doch auch er möchte sich gegen Grippe impfen lassen, ohne die Kosten dafür selbst zu zahlen. Deshalb fragt er bei seiner Krankenkasse nach. „Bingo! Die actimonda zahlt meine Impfung gegen Grippe“, freut sich der Aachener. „Falls es bei meinem Hausarzt nicht mit der eGK klappt, kann ich einfach Rechnung und Rezept einreichen.“Dieist eineder actimonda, die über den gesetzlichen Rahmen hinausgeht.gibt die Aachener Krankenkassedazu. „Die Grippeschutzimpfung für alle ist für uns eine sehr sinnvolle Mehrleistung. Unseren Kunden wollen wir natürlich den unangenehmen Schmerz ersparen, den eine Influenza mit sich bringt. Darüber hinaus finden wir es gesellschaftlich wichtig, möglichst vielen Menschen eine kostenfreie Impfung zu ermöglichen. Die Impfung schützt nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Familien und Freunde, die sich bei uns nicht so schnell anstecken können“, sagt Ralf Steinbrecher von der actimonda.Mit Mehrleistungen wie der Grippeschutzimpfung für alle genießt die actimonda bei ihren Kunden „Höchstes Vertrauen“. Genau in dieser Kategorie hat sie sich beim Deutschland Test von Focus-Money (Quelle: Focus-Money Test 48/18) selbst gegen die größten Krankenkassen - als Testsieger - durchgesetzt.Weitere Infos zum „Höchsten Vertrauen“ gibt es auf www.actimonda.de/durchgesetzt