Fit in vier Minuten: Mit Tabata zur Traumfigur!

15.11.18

Superman, Bridging, Squat Jumps und Quivern! Wer diese Übungen meistert trainiert seinen Körper mit. Dasspricht gezielt große Muskelpartien an und verbrennt Körperfett. Wer regelmäßig übt, formt seinen Körper bereits im Winter zur. Und der gut aussehende Bade-Body ist spätestens im Sommer gefragt.Mit Tabata gewinnen Interessierte nicht nur einen ansprechenden Körper. Auch dienachhaltig. Die hochintensiven Einheiten stärken das Herz-Kreislauf-System und bauen die körperliche Fitness effizient aus.Dasmit Tabata dauert. Jedes der acht schweißtreibenden Intervalle dauert nur 20 Sekunden. Doch die Sequenzen verlangen dem Körper alles ab. Deshalb ist ein professionell angeleitetes Training wichtig. Allen Interessierten bietet die actimonda krankenkasse zusammen mit dem Original Bootcamp ein hochwertigesan. Trainer Felix stellt per Video vier Übungen vor. Hinzu kommen zahlreiche Tipps vom Sport-Profi.Diegibt es unter www.actimonda.de/tabata Wer zuvor noch wissen möchte, ob sein Körper für Tabata bereit ist, besucht einen Sportmediziner. Er checkt, ob beim Bewegungsapparat und im Herz-Kreislauf-System alles in Ordnung ist. Natürlich hält er auch einige Ratschläge bereit. Die actimonda beteiligt sich gerne an den Kosten der. Alle zwei Jahre ist ein Zuschuss von bis zu 120 Euro drin. Dieses Angebot für Sportbegeisterte kann zusätzlich noch mit einemabgerundet werden, das die actimonda ebenfalls bezuschusst.